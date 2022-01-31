У черзі — по кілька годин. Як іванофранківці безкоштовно здають ПЛР-тест

У поліклініці № 5 в Івано-Франківську люди у чергах чекають по кілька годин, щоб здати аналіз крові чи ПЛР-тест на COVID-19. Пацієнти перебувають в одному приміщенні з іншими людьми, які звертаються за медичною допомогою, не дотримуючись соціальної дистанції.

Кореспондентка Суспільного з’ясовувала, що спровокувало утворення черг та порушення карантинних вимог у медзакладі.

Фото: Суспільне Карпати Черга людей у поліклініці № 5

За безкоштовним ПЛР-тестом — у поліклініку № 5

За словами директорки "Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги міської ради" Ольги Савчук, така ситуація виникла через спалах коронавірусу на Прикарпатті та хворих медпрацівників. Ще однією причиною керівниця вважає те, що наразі в Івано-Франківську безкоштовно ПЛР-тест можна здати лише в поліклініці № 5.

"Швидкий тест — це такий мазочок з носа, і людина за 15 хв має результат. Вона після того все одно хоче ПЛР-обстеження, результат, щоб показати папір, що в неї була коронавірусна хвороба. Лікар дає скерування на ПЛР-тест, хоча йому для встановлення діагнозу і для лікування ПЛР не потрібно. Людина бере скерування і займає чергу. Ми починаємо брати аналіз о 9:00, беремо швидко, однак люди приходять на 7:50 на 8:00, боючись, що медики не візьмуть", — каже Ольга Савчук.

Фото: Суспільне Карпати Ольга Савчук каже, що така ситуація виникла через спалах коронавірусу на Прикарпатті та хворих медпрацівників

Вона розповідає, що захворювання на COVID-19 у більшості пацієнтів протікає легко і лікують їх амбулаторно. Тому навантаження під час цієї хвилі коронавірусу припадає саме на медиків, які працюють у поліклініках. Понад 30% з них — зараз на лікарняному, каже Ольга Савчук.

У черзі на аналізи

Іванофранківка Ольга Долик чекає своєї черги, щоб здати аналіз крові в міській поліклініці № 5. Жінка каже, що перед нею стоять ще приблизно тридцять людей.

"Будь ласка, подивіться, яка черга. При тому всьому, що тут — і реєстратура, і аналіз крові – все поспіль. І сюди здоровий не йде — йдуть хворі", — каже Ольга Долик.

Фото: Суспільне Карпати Ольга Долик чекає своєї черги, щоб здати аналіз крові

Чекає у черзі й Наталія Кіндрацька. Жінка каже, що у неї є ознаки коронавірусу. Пацієнтка хвилюється, чи медики сьогодні встигнуть всіх прийняти.

"Прийшла до свого лікаря. Мені призначили на сьогодні аналізи. Прийшла і зайняла чергу. Буду чекати до кінця, доки будуть приймати. Переді мною — 25 людей", — розповідає Наталія Кіндрацька.

Ольга Василишин не хворіє на коронавірус, однак прийшла на прийом до лікаря. Жінка каже, як ставиться до того, що їй доводиться перебувати в одному приміщенні з хворими.

Фото: Суспільне Карпати

"Дуже негативно. Я знаю поліклініки, де є окремі входи. Для людей з ознаками коронавірусу — окремий вхід. А для тих, хто просто на прийом до лікаря, — інший вхід", — пояснює Ольга Василишин.

COVID-19 потрохи відступає

Заступниця голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Людмила Сірко на брифінгу повідомила, що у порівнянні з минулим тижнем на Прикарпатті захворюваність на COVID-19 зменшилася.

"Якщо переглянути дані за останню добу, то ми бачимо, що захворіли 1 006 людей. З них — 89 дітей та п’ятеро медичних працівників. За динамікою ми бачимо, що захворюваність за останню добу є дещо меншою, і це — на 36% проти даних за попередній тиждень", — каже Людмила Сірко.

Однак, за її словами, не зважаючи на тенденцію до покращення ситуації, зберігається висока захворюваність серед дітей.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчаться дистанційно.

З 26 січня у 10 навчальних закладах Франківської громади учні 1-4 класів перейшли на дистанційне навчання.

На Івано-Франківщині 528 закладів освіти перебувають на дистанційному навчанні.

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