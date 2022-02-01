На Івано-Франківщині медики виявили 907 нових випадків COVID-19

Упродовж 31 січня на Прикарпатті медики зафіксували 907 нових випадків COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Недугу виявили у 638 жителів Івано-Франківського, 98 — Калуського, 94 — Косівського, 37 — Коломийського, по 20 — Надвірнянського та Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 162 644 прикарпатців.
На Івано-Франківщині впродовж 31 січня медики зафіксували 11 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 260 людей.
Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 381 прикарпатцю. Загалом COVID-19 подолали 128 304 жителі області.
Станом на ранок 1 лютого в Україні медики виявили 30 768 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 192 людини.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчаться дистанційно.
З 26 січня у 10 навчальних закладах Франківської громади учні 1-4 класів перейшли на дистанційне навчання.
На Івано-Франківщині 528 закладів освіти перебувають на дистанційному навчанні.
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