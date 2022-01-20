Другий день поспіль на Івано-Франківщині медики фіксують найбільшу кількість нових випадків COVID-19 в Україні. Яка ситуація із захворюваністю та заповненістю ліжок у лікарнях Івано-Франківська — у репортажі Суспільного.

Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня

Відділення для пацієнтів із діагнозом "коронавірусна інфекція" в обласній інфекційній лікарні — повністю заповнене хворими, розповідає заступниця генерального директора медзакладу Любов Андрусишин. З її слів, зараз медики лікують 170 пацієнтів, з них 47 хворих — діти. Восьмеро людей перебувають у важкому стані в реанімації. Любов Андрусишин каже, що людей госпіталізують у критичному стані, адже вони плутають симптоми коронавірусу із сезонними захворюваннями та пізно звертаються до медиків.

Фото: Суспільне Карпати Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня

"Перші прояви захворювання починаються з таких симптомів, як нежить та чхання. У маленьких дітей може бути блювота. Це все є проявами вірусної інфекції. Звичайно, що ці інфекції є різні, часто вірус мутує. Але для цього пацієнти повинні проходити обстеження на ПЛР, робити швидкий тест, який має бути в сімейного лікаря та в кожному відділенні", — розповіла Любов Андрусишин.

Фото: Суспільне Карпати Відділення для пацієнтів із діагнозом "коронавірусна інфекція" в обласній інфекційній лікарні — повністю заповнене хворими, розповідає заступниця генерального директора медзакладу Любов Андрусишин

Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня

116 пацієнтів з коронавірусною інфекцією перебувають у центральній міській клінічній лікарні. Директор медзакладу Тарас Масляк каже, що 70% хворих — жителі сіл області. Приріст захворюваності Тарас Масляк пов’язує з недотриманням людьми карантинних обмежень.

"Все ж таки був Новий рік, різдвяні свята, люди колядували, обіймалися. Були застілля. Мабуть, це нам і показує сьогоднішню ситуацію. Знову ж таки, 90% пацієнтів, яких госпіталізують до нас у лікарню, — невакциновані люди. Хтось має або одну дозу, хтось взагалі нещеплений", — розповів Тарас Масляк.

Фото: Суспільне Карпати Директор медзакладу Тарас Масляк каже, що 70% хворих лікарні — жителі сіл області

Івано-Франківська міська клінічна лікарня № 1

70 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 станом на ранок 20 січня перебувають в Івано-Франківській міській клінічній лікарні № 1. Про це кореспондентці Суспільного розповів заступник директора медзакладу Ярослав Кобиляк. З його слів, заповненість ліжок у лікарні складає 50%. Більшість пацієнтів, за словами медика, — на кисневій підтримці. Четверо хворих — у реанімації, двоє з них — на СІПАП-терапії.

"На жаль, за останній тиждень особливо збільшилася кількість госпіталізованих. Є проблема, бо хворіють наші працівники — санітарки, медсестри, лікарі. Ми маємо вже випадки нейроковіду. Тобто у пацієнтів є ураження нервової системи, але немає запальних змін у легенях. Є люди у важких станах, є коматозні стани. Навіть померла молода жінка — 42 роки", — розповів Ярослав Кобиляк.

Фото: Суспільне Карпати Міська клінічна лікарня № 1

Що відомо

За минулу добу медики на Івано-Франківщині підтвердили 2 777 нових випадків COVID-19. Це — на 1 202 випадки більше, аніж за попередню добу. Згідно з інформацією на сайті Міністерства охорони здоров'я, це — найбільша кількість нових випадків COVID-19 серед областей України.

Через збільшення захворюваності на коронавірусну інфекцію на Прикарпатті Міністерство охорони здоров'я України звернулося з листом до Кабміну з проханням скликати комісію та розглянути питання щодо встановлення в Івано-Франківській області "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Чи запровадять на Івано-Франківщині червону карантинну зону, вирішуватиме Державна комісія з питань ТЕБ і НС.

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