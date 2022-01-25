Впродовж 24 січня на Івано-Франківщині госпіталізували 26 дітей з COVID-19. Це — на семеро менше, ніж за попередню добу. Про це на брифінгу в облдержадміністрації повідомив директор департаменту охорони здоров’я обласної ради Ігор Дмитренко.

43 дитини з COVID-19 отримують медичну допомогу в реанімаційному та пульмонологічному відділеннях Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, ще троє перебувають у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Про це у коментарі Суспільному розповів генеральний директор медзакладу Тарас Мельник.

Фото: Суспільне Карпати

З його слів, кількість пацієнтів почала зростати з 21 січня. Переважно це — діти до трьох років, їх у лікарні — 75%.

"У реанімаційному відділенні новонароджених є діти, яким доба, три, п'ять, 15 днів, 26 та 28 днів. Це — наймолодші пацієнти, які потребують спеціальних умов для лікування і перебування в стаціонарі. До нас багато тяжких дітей госпіталізують. Двоє новонароджених були на штучній вентиляції легенів, але зараз їхній стан стабільний, вдалося зняти дітей з апаратів", — розповів Тарас Мельник.

Фото: Суспільне Карпати

За словами завідувачки пульмонологічного відділення Моніки Макян, найтяжче COVID-19 переносять діти до одного року та підлітки.

"Вони — важкі внаслідок токсичного синдрому. У дитини — в’ялість, знижений апетит, головний біль. І якщо старші дітки можуть поскаржитися, то менші просто лежать і не реагують на батьків. У старших дітей є болі в руках та ногах, є прояви дихальної недостатності. У дуже багатьох дітей — нудота, блювота, рідкий стілець, болі в животі", — розповіла Моніка Макян.

З її слів, найважчим пацієнтом, якого госпіталізували минулого тижня, була 3-тижнева дитина.

"На вихідні стан дитини погіршився через те, що в неї була інтоксикація. Немовля перевели в реанімаційне відділення. Через два дні, після стабілізації стану, ми її забрали до нас у відділення. Продовжуємо проводити інфузійну терапію", — каже Моніка Макян.

Фото: Суспільне Карпати

Останні кілька днів, розповідає завідувачка пульмонологічного відділення, через велику кількість хворих медики працюють у посиленому режимі. З її слів, зараз найбільше навантаження лягає на медсестер, які проводять усі маніпуляції.

"Навантаження — шалене. Такого не було в нас кілька років. Це — вперше таке. Один медпрацівник виконує роботу трьох-чотирьох людей. 20 дітей можуть за день виписуватися, а 25 — приймаємо. Одна дитина ще не пішла, а друга вже чекає на те місце. І так цілодобово протягом тижня ми працюємо. Після роботи залишаємося, вечері через телефон — весь час", — каже Моніка Макян.

Крім пацієнтів з COVID-19, у дитячій лікарні надають допомогу 52 дітям із запаленням легенів. Їхній стан, за словами директора лікарні Тараса Мельника, важкий.

Директор департаменту охорони здоров’я обласної ради Ігор Дмитренко повідомив, що дітей, хворих на коронавірусну інфекцію, лікують у вісьмох лікарнях області. Для них розгорнули 224 ліжка.

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