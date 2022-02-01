Понад 30 тисяч. В Україні більшає хворих на COVID-19

Станом на ранок 1 лютого українські медики виявили 30 768 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 192 людини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 056, медпрацівників – 337)", — йдеться у повідомленні.

При цьому протягом 31 січня через хворобу у лікарнях опинились 2069 пацієнтів. Подолати захворювання змогли 8835 людей.

Також за добу проти COVID-19 вакцинувались 65 655 людей: першу дозу отримали 23 278 українців, другу дозу – 25 525 осіб. Додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.

За весь час пандемії в Україні виявлено 4 095 263 випадки COVID-19, одужало 3 631 580 людей. При цьому хвороба призвела до смерті 100 395 українців.

Що відомо

Протягом доби 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків захворювання на COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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