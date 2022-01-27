"Червона" зона: як працюють заклади культури Івано-Франківщини

На Прикарпатті через ріст захворювання на COVID-19 для відвідувачів закрили Івано-Франківську обласну бібліотеку та Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Про це Суспільному розповів начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Володимир Федорак.

Як "червона" карантинна зона вплинула на роботу закладів культури області, з’ясовувало Суспільне.

Кінотеатри

Комерційний директор одного з кінотеатрів Івано-Франківська Ярослав Кабин розповідає, що кількість відвідувачів з 24 січня зменшилася на половину.

"Ми тепер не маємо права пропускати відвідувачів з жовтими COVID-сертифікатами, тобто з однією дозою вакцини. Зі своєї ініціативи розсаджуємо людей два місця через два для дотримання соціальної дистанції. Споживати напої й попкорн можна і без маски, але перебувати в холі, в чергах до кас чи до бару обов’язково потрібно в засобах індивідуального захисту", — каже Ярослав Кабин.

Фото: Суспільне Карпати Комерційний директор кінотеатру каже, що відвідувачі повинні бути в масках

Подружжя Куценків з Києва відпочивало на Прикарпатті з початком уведення на території області "червоної" епідемічної зони. Чоловік з дружиною прийшли подивитися фільм перед від’їздом додому.

"Ми запланували відпочинок й проплатили за декілька місяців наперед. Не зважаючи на "червону" зону, довелося їхати. Ми вакциновані. Перевіряють, чи є щеплення проти COVID-19, також потрібні маски, більше нічого. Перепон жодних не було, незручностей також", — каже чоловік.

Театри

У театрі ляльок імені Марійки Підгірянки відбувається читання нової вистави "Захмарні". Актриса Наталія Лемчак розповідає, як змінився робочий графік у неї та її колег через уведення карантинних обмежень.

"До "червоної" зони у театрі могли відбуватися кілька репетицій одночасно, зараз намагаємося по максимуму розвести, щоб не було скупчення людей. Важче стало через те, що у нас тепер менше вистав з живим театром чи, наприклад, прямим зв’язком з дітками. У нас є дуже багато вистав, де ми залучаємо маленьких відвідувачів — виводимо їх на сцену. Діти беруть безпосередню брали участь у постановці", — каже Наталія Лемчак.

Фото: Суспільне Карпати Актори театру ляльок імені Марійки Підгірянки читають нову виставу "Захмарні"

Вистави в обласному театрі ляльок відбуваються лише у вихідні. Не зважаючи на "червону" зону, квитки на найближчі вистави люди вже купують, каже заступниця директора театру Тетяна Стефінів.

"Це, зрештою, не залежить від кольору зони. Буває таке, що перед постановкою можуть розкупити всі квитки, а буває, що протягом тижня. Каса в нас працює щодня. Одного дня приходить більше людей, в інший — менше. Це передбачити неможливо", — розповідає заступниця директора лялькового театру.

Музеї

В Івано-Франківському краєзнавчому музеї скасували групові екскурсії, каже директорка музею Галина Беднарчик. Також, за її словами, у колективі немає жодного відстороненого працівника.

"Дуже часто стикаємося з відвідувачами оглядового майданчика на ратуші, оскільки там — набагато більша кількість людей. Тому змушені працювати на "два фронти", бо відвідувачі майданчика проходять через наше приміщення", — розповідає Галина Беднарчик.

За словами начальника управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Володимира Федорака, усі масові заходи на Прикарпатті, зокрема й Розколяду, через "червону" зону скасували. Два заклади культури також зачинені для відвідувачів — Івано-Франківська обласна бібліотека та Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття.

Заступниця директора музею Ірина Федів у коментарі Суспільному повідомила, працівники закладу працюють дистанційно з 20 січня.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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