Північна Корея підтвердила наймасштабніший з 2017 року запуск балістичної ракети

Північна Корея опублікувала фотографії, які, за повідомленням місцевих агентств, були зроблені під час випробування балістичної ракети середньої дальності Hwasong-12. Останнє випробування знову викликало занепокоєння серед країн світу, передає AP.

У понеділок, 21 січня, Пхеньян підтвердив, що провів випробування балістичної ракети середньої дальності Hwasong-12 — це був найбільший запуск ракети із 2017 року — її боєголовки можуть потенційно вражати о. Гуам, що поблизу США.

Серед перших країн, які зафіксували рух балістичної ракети були:Південна Корея та Японія. Їх ППО підрахували, що ракета Hwasong-12 пролетіла помірну відстань, подолавши близько 800 км і досягши висоти 2000 км, перш ніж приземлитися у водах біля Японії. На повній потужності та за стандартною траєкторією ракета може подолати до 4000 км.

Організація об'єднаних націй наклала заборону для Північної Кореї проводити випробування балістичної та ядерної зброї та ввела суворі санкції щодо держави.

Однак це вже сьоме випробування озброєнь КНДР із початку року. Як зазначається, такі темпи випробувань свідчать про намір Північної Кореї тиснути на адміністрацію Джо Байдена у зв'язку із затягуванням перемовин щодо ядерної програми.

Як повідомляло Суспільне, 30 січня КНДР запустила балістичну ракету середньої дальності, яка у 16 ​​разів перевищила швидкість звуку. Ця ракета може бути найбільшої дальності за останні п'ять років.

Що відомо

21 січня Китай та Росія наклали вето на резолюцію США запровадити санкції проти осіб, які розроблять ракетні програми у Північній Кореї.

Керівництво Трудової партії Північної Кореї заявило, що розглядає можливість поновлення "тимчасово призупинених" випробувань зброї, а також оголосило про підготовку до "довготривалої конфронтації" зі Сполученими Штатами.

Протягом січня 2021 року Північна Корея вже здійснила чотири випробування надзвукових ракет малої дальності. Пхеньян стверджує, що всі вони відбулися успішно.

12 січня Вашингтон запровадив санкції проти шести громадян КНДР, причетних до ракетної та ядерної програми країни. Після цього Пхеньян заявив, що "буде змушений вдатися до сильнішої й конкретнішої реакції" проти США.

Північна Корея перебуває під жорсткими економічними санкціями ООН і країн Заходу через свою ядерну програму. Країна наполягає, що ядерна зброя потрібна їй для захисту від "зовнішніх ворогів". Спроба 45-го президента США Дональда Трампа досягти з лідером КНДР Кім Чен Ином домовленості щодо ядерної програми провалилася.

Наприкінці 2017 року КНДР заявила, що в односторонньому порядку припинить випробування ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет, здатних уразити територію зокрема США. Сталося це на тлі відлиги у відносинах із Південною Кореєю, ініційованої президентом останньої Мун Чже-іном.

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