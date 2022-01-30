КНДР запустила ракету, яка у 16 разів перевищила швидкість звуку

Північна Корея 30 січня запустила балістичну ракету середньої дальності, яка у 16 ​​разів перевищила швидкість звуку. Ця ракета може бути найбільшої дальності за останні п'ять років.

Про це повідомляє The Associated Press.

За даними японських та південнокорейських військових, ракету запустили на високій траєкторії, очевидно, щоб уникнути територіальних просторів країн-сусідів. Вона пролетіла 800 кілометрів із максимальною висотою 2 тисячі кілометрів та впала за межами виняткової зони Японії.

"Деталі польоту свідчать про те, що Північна Корея провела випробування своєї балістичної ракети найбільшої дальності з 2017 року, коли вона двічі запускала балістичні ракети середньої дальності над Японією та три міжконтинентальні балістичні ракети, які продемонстрували здатність проникати вглиб території США", — пише видання.

Це вже сьоме випробування озброєнь КНДР із початку року. Як зазначається, такі темпи випробувань свідчать про намір Північної Кореї тиснути на адміністрацію Джо Байдена у зв'язку із затягуванням перемовин щодо ядерної програми. Вони зайшли в глухий кут після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин зажадав скасування санкцій проти його країни у відповідь на часткове згортання Пхеньяном ядерної програми.

Індо-тихоокеанське командування Збройних Сил США заявило, що Сполучені Штати засуджують випробовувальну діяльність Північної Кореї та закликають Пхеньян утримуватися від подальших "дестабілізуючих дій".

Що відомо

21 січня Китай та Росія наклали вето на резолюцію США запровадити санкції проти осіб, які розроблять ракетні програми у Північній Кореї.

Керівництво Трудової партії Північної Кореї заявило, що розглядає можливість поновлення "тимчасово призупинених" випробувань зброї, а також оголосило про підготовку до "довготривалої конфронтації" зі Сполученими Штатами.

Протягом січня 2021 року Північна Корея вже здійснила чотири випробування надзвукових ракет малої дальності. Пхеньян стверджує, що всі вони відбулися успішно.

12 січня Вашингтон запровадив санкції проти шести громадян КНДР, причетних до ракетної та ядерної програми країни. Після цього Пхеньян заявив, що "буде змушений вдатися до сильнішої й конкретнішої реакції" проти США.

Північна Корея перебуває під жорсткими економічними санкціями ООН і країн Заходу через свою ядерну програму. Країна наполягає, що ядерна зброя потрібна їй для захисту від "зовнішніх ворогів". Спроба 45-го президента США Дональда Трампа досягти з лідером КНДР Кім Чен Ином домовленості щодо ядерної програми провалилася.

Наприкінці 2017 року КНДР заявила, що в односторонньому порядку припинить випробування ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет, здатних уразити територію зокрема США. Сталося це на тлі відлиги у відносинах із Південною Кореєю, ініційованої президентом останньої Мун Чже-іном.

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