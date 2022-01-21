Китай та Росія наклали вето на резолюцію Сполучених Штатів запровадити санкції проти осіб, які розроблять ракетні програми у Північній Кореї, передає Al Jazeera.

Китай та Росія, які мають право вето у Радбезі ООН, заблокували резолюцію США щодо санкції проти п’ятьох громадян Північної Кореї, відповідальних за нещодавні запуски балістичних ракет.

Відповідна резолюція ветувалася двома країнами на закритому засіданні Радбезу ООН у четвер 20 січня, скликаному після чергового випробування ракет.

Як повідомляє видання, делегація КНР на засіданні заявила, що необхідно більше часу, щоб вивчити це питання, одночасно з тим Росія заявила, що для санкцій потрібно більше доказів. Водночас Корея погрожує світові відновити свою ядерні випробування найближчим часом.

Як відомо, за правилами Радбезу ООН, вето діятиме шість місяців, після чого інший член Радбезу може продовжити його ще на три місяці. 17 січня відбулися вже четверті випробування ракет КНДР, у тому числі двох "гіперзвукових ракет".

Як повідомляє видання, вісім країн, які входять до Радбезу, а саме США, Албанія, Бразилія, Франція, Ірландія, ОАЕ, Британія та Японія виступили із засудженням цих випробувань, метою яких є створення зброї масового знищення.

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Що відомо

Керівництво Трудової партії Північної Кореї заявило, що розглядає можливість поновлення "тимчасово призупинених" випробувань зброї, а також оголосило про підготовку до "довготривалої конфронтації" зі Сполученими Штатами.

Протягом січня 2021 року Північна Корея вже здійснила чотири випробування надзвукових ракет малої дальності. Пхеньян стверджує, що всі вони відбулися успішно.

Раніше Пхеньян заявляв, що "буде змушений вдатися до сильнішої й конкретнішої реакції" проти США. Вашингтон перед тим, 12 січня, запровадив санкції проти шести громадян КНДР, причетних до ракетної та ядерної програми країни.

Північна Корея перебуває під жорсткими економічними санкціями ООН і країн Заходу через свою ядерну програму. КНДР наполягає, що ядерна зброя потрібна їй для захисту від "зовнішніх ворогів". Спроба 45-го президента США Дональда Трампа досягти з Кім Чен Ином домовленості щодо ядерної програми КНДР провалилася.

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