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На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, пʼять з яких ще тривають — Генштаб
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На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, пʼять з яких ще тривають — Генштаб

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Боєць Сил оборони України
Український військовий. Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські окупанти упродовж 16 травня завдали чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та 70 авіаційних ударів. Також армія РФ застосувала 431 дрон-камікадзе, здійснила майже 2800 обстрілів позицій українських військ. На фронті відбулося 114 бойових зіткнень, пʼять з яких ще тривають.

Про це повідомив Генштаб у зведенні станом на 23.30 годину 16 травня.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Українськими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Росіяни продовжують спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ.

Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована.

Станом на зараз з початку поточної доби втрати росіян на Харківському напрямку склали 160 солдатів з числа особового складу та 21 одиниця озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку Силами оборони успішно відбито шість атак армія РФ. В окремих районах українські війська проводять заходи з покращення тактичного положення.

Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку росіяни вісім разів безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ.

На Сіверському напрямку відбито чотири атаки росіян. Триває бій на напрямку Берестове — Виїмка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку відбито 13 спроб прорвати оборону українських військ.

Дві атаки росіян українські захисники відбивають на напрямках Бахмут — Кліщіївка, Опитне — Андріївка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку відбулося 35 атак армії РФ. На окремих ділянках під час боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу та штурмових дій росіян Сили оборони України здійснили перегрупування.

Бойові дії тривають в районі населеного пункту Новоолександрівка.

На Курахівському напрямку росіяни здійснили 12 спроб прорвати оборону українських військ. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку росіяни здійснили девʼять безуспішних спроб покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Південна Шахта №1, Урожайне та Старомайорське. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони України відбили девʼять російських атак на напрямку Олешківські Піски – Кринки. Під час боїв, росіяни успіху не мали, втрат позицій не допущено.

Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони України, суттєвих змін в обстановці не відбулось.

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