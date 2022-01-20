Керівництво Трудової партії Північної Кореї заявило, що розглядає можливість поновлення "тимчасово призупинених" випробувань зброї, а також оголосило про підготовку до "довготривалої конфронтації" зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Як заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, "ворожа політика й військова загроза з боку США досягли критичної позначки й не можуть більше ігноруватися". Пхеньян звинуватив Вашингтон у проведенні військових навчань біля кордонів КНДР та постачанні Південній Кореї новітньої зброї.

Джерело у військовому керівництві Сеула повідомило Yonhap, що там готуються до "можливого погіршення ситуації у тісній взаємодії з іншими країнами". Крім того, Південна Корея побачила ознаки підготовки військового параду в КНДР, але коли саме він відбудеться — невідомо.

Після цього представник Сеула з питань миру на Корейському півострові провів перемовини з представниками США і Китаю, поінформувавши їх про ймовірну загрозу з боку Північної Кореї.

Наприкінці 2017 року КНДР заявила, що в односторонньому порядку припинить випробування ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет, здатних уразити територію зокрема США. Сталося це на тлі відлиги у відносинах із Південною Кореєю, ініційованої президентом останньої Мун Чже-іном.

Якщо Північна Корея і справді відновить ядерні випробування, вона може здійснити їх 16 лютого (на 80-річчя покійного батька Кіма Кім Чен Іра) або 15 квітня (на 110-річчя покійного діда — Кім Ір Сена), зауважує Yonhap.

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Що відомо

Протягом січня 2021 року Північна Корея вже здійснила чотири випробування надзвукових ракет малої дальності. Пхеньян стверджує, що всі вони відбулися успішно.

Раніше Пхеньян заявляв, що "буде змушений вдатися до сильнішої й конкретнішої реакції" проти США. Вашингтон перед тим, 12 січня, запровадив санкції проти шести громадян КНДР, причетних до ракетної та ядерної програми країни.

Північна Корея перебуває під жорсткими економічними санкціями ООН і країн Заходу через свою ядерну програму. КНДР наполягає, що ядерна зброя потрібна їй для захисту від "зовнішніх ворогів". Спроба 45-го президента США Дональда Трампа досягти з Кім Чен Ином домовленості щодо ядерної програми КНДР провалилася.

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