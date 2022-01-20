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Північна Корея погрожує відновити випробування ядерної зброї. Їх не проводили з 2017 року
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Північна Корея погрожує відновити випробування ядерної зброї. Їх не проводили з 2017 року

Олег Павлюк
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Керівництво Трудової партії Північної Кореї заявило, що розглядає можливість поновлення "тимчасово призупинених" випробувань зброї, а також оголосило про підготовку до "довготривалої конфронтації" зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Як заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, "ворожа політика й військова загроза з боку США досягли критичної позначки й не можуть більше ігноруватися". Пхеньян звинуватив Вашингтон у проведенні військових навчань біля кордонів КНДР та постачанні Південній Кореї новітньої зброї.

Джерело у військовому керівництві Сеула повідомило Yonhap, що там готуються до "можливого погіршення ситуації у тісній взаємодії з іншими країнами". Крім того, Південна Корея побачила ознаки підготовки військового параду в КНДР, але коли саме він відбудеться — невідомо.

Після цього представник Сеула з питань миру на Корейському півострові провів перемовини з представниками США і Китаю, поінформувавши їх про ймовірну загрозу з боку Північної Кореї.

Наприкінці 2017 року КНДР заявила, що в односторонньому порядку припинить випробування ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет, здатних уразити територію зокрема США. Сталося це на тлі відлиги у відносинах із Південною Кореєю, ініційованої президентом останньої Мун Чже-іном.

Якщо Північна Корея і справді відновить ядерні випробування, вона може здійснити їх 16 лютого (на 80-річчя покійного батька Кіма Кім Чен Іра) або 15 квітня (на 110-річчя покійного діда — Кім Ір Сена), зауважує Yonhap.

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Що відомо

  • Протягом січня 2021 року Північна Корея вже здійснила чотири випробування надзвукових ракет малої дальності. Пхеньян стверджує, що всі вони відбулися успішно.
  • Раніше Пхеньян заявляв, що "буде змушений вдатися до сильнішої й конкретнішої реакції" проти США. Вашингтон перед тим, 12 січня, запровадив санкції проти шести громадян КНДР, причетних до ракетної та ядерної програми країни.
  • Північна Корея перебуває під жорсткими економічними санкціями ООН і країн Заходу через свою ядерну програму. КНДР наполягає, що ядерна зброя потрібна їй для захисту від "зовнішніх ворогів". Спроба 45-го президента США Дональда Трампа досягти з Кім Чен Ином домовленості щодо ядерної програми КНДР провалилася.

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