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Північна Корея запустила дві балістичні ракети. Це вже четверте таке випробування за два тижні
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Північна Корея запустила дві балістичні ракети. Це вже четверте таке випробування за два тижні

Олег Павлюк
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Північна Корея запустила дві балістичні ракети. Це вже четверте таке випробування за два тижні

Північна Корея 17 січня запустила дві балістичні ракети малої дальності з аеропорту в районі Пхеньяна в східний бік — це ракетне випробування стало вже четвертим за останні два тижні. Про це з посиланням на владу Південної Кореї та Японії повідомляють Yohnap і Kyodo News.

Ракети були запущені о 8:49 і 8:52 ранку за місцевим часом і подолали, за попередніми даними, 380 кілометрів на висоті 42 кілометрів. Як повідомив міністр оборони Японії Нобуо Кісі, ракети, найімовірніше, впали за межами ексклюзивної економічної зони країни в Японському морі.

Речник японського уряду Хірокадзу Мацуно заявив, що інформації про руйнування, завдані запуском Північною Кореєю ракет, поки немає.

"Нам украй шкода. Ми висловили рішучий протест. Нам потрібно продовжувати обговорення шляхів зміцнення безпеки", — заявив прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї утримався від подальших коментарів. Своєю чергою президент країни Мун Чже-ін заявив, що "зробить усе можливе для врегулювання ситуації на Корейському півострові".

Це вже четверте ракетне випробування Північної Кореї за останні два тижні: попередні відбулися 5 січня, 11 січня і 14 січня.

Раніше Пхеньян заявляв, що "буде змушений вдатися до сильнішої й конкретнішої реакції" проти США. Вашингтон перед тим, 12 січня, запровадив санкції проти шести громадян КНДР, причетних до ракетної та ядерної програми країни.

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