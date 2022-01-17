Північна Корея 17 січня запустила дві балістичні ракети малої дальності з аеропорту в районі Пхеньяна в східний бік — це ракетне випробування стало вже четвертим за останні два тижні. Про це з посиланням на владу Південної Кореї та Японії повідомляють Yohnap і Kyodo News.

Ракети були запущені о 8:49 і 8:52 ранку за місцевим часом і подолали, за попередніми даними, 380 кілометрів на висоті 42 кілометрів. Як повідомив міністр оборони Японії Нобуо Кісі, ракети, найімовірніше, впали за межами ексклюзивної економічної зони країни в Японському морі.

Речник японського уряду Хірокадзу Мацуно заявив, що інформації про руйнування, завдані запуском Північною Кореєю ракет, поки немає.

"Нам украй шкода. Ми висловили рішучий протест. Нам потрібно продовжувати обговорення шляхів зміцнення безпеки", — заявив прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї утримався від подальших коментарів. Своєю чергою президент країни Мун Чже-ін заявив, що "зробить усе можливе для врегулювання ситуації на Корейському півострові".

Це вже четверте ракетне випробування Північної Кореї за останні два тижні: попередні відбулися 5 січня, 11 січня і 14 січня.

Раніше Пхеньян заявляв, що "буде змушений вдатися до сильнішої й конкретнішої реакції" проти США. Вашингтон перед тим, 12 січня, запровадив санкції проти шести громадян КНДР, причетних до ракетної та ядерної програми країни.

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Що відомо

5 січня представники Південної Кореї та Японії заявили, що КНДР здійснила черговий запуск балістичної ракети зі свого східного узбережжя в напрямку океану. Тим часом президент Південної Кореї Мун Чже-ін відвідав церемонію відкриття залізниці та закликав Північну Корею до мирного діалогу.

11 січня Північна Корея здійснила ще одне випробування, як вона стверджує, гіперзвукової ракети. За випробуванням гіперзвукової ракети спостерігав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. За даними Пхеньяну, гіперзвукова боєголовка вразила встановлену ціль у водах на відстані 1000 км.

14 січня КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет у східному напрямку. За даними Сеула, запуски відбулися о 14:41 та 14:52 за місцевим часом. Обидві ракети летіли зі швидкістю, що вшестеро перевищує швидкість звуку, подолавши близько 430 кілометрів на висоті 36 кілометрів.

Північна Корея перебуває під жорсткими економічними санкціями ООН і країн Заходу через свою ядерну програму. КНДР наполягає, що ядерна зброя потрібна їй для захисту від "зовнішніх ворогів". Спроба 45-го президента США Дональда Трампа досягти з Кім Чен Ином домовленості щодо ядерної програми КНДР провалилася.

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