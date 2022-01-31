Українці у Берліні вийшли на акцію проти війни

У німецькій столиці Берліні відбулася акція "У війни немає кордонів", учасники якої виступили проти війни з РФ та закликали Німеччину використати свій вплив на Москву.

"30 січня, у Берліні українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб в котрий раз продемонструвати світу, що українці виступають проти війни, та закликати федеральний уряд використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави", — у пресцентрі українського посольства у Берліні.

Організатори акції , що відмовляючись від будь-яких дій зараз, Німеччина діє "як не надійний союзник та партнер та стає співучасником режиму Путіна".

Демонстранти закликали федеральний уряд засудити російську агресію на усіх державних рівнях, закрити проєкт "Північного потоку-2", зняти вето на постачання в Україну боєприпасів припасів та зброї із Західної Європи, запровадити нові санкції проти Росії вже зараз.

Учасники зібралися біля Бранденбурьзьких воріт, звідти пройшли до російського посольства, і потім — до баварського репзентанства.

Що відомо

Німеччина заявила, що ухвалила рішення не скорочувати персонал свого посольства в Україні на знак підтримки на тлі загрози російського вторгнення.

Німеччина готова передати українським військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння.

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння — гранатометів NLAW, які надійшли 18 січня. Британські інструктори вже почали навчати українських військових користуватись цією зброєю.

25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США, до якої входять сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

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