Загроза вторгнення Росії, стрілянина на заводі "Південмаш" у Дніпрі та перші ліки проти COVID-19 в Україні — розповідаємо про головні теми тижня.

До України продовжує прибувати військова допомога — цього тижня надійшли дві партії зброї від США, ще одну — чекають наступного тижня. Водночас, за словами міністра оборони Резнікова, Росія не готова до повномасштабного відкритого вторгнення. Президент Зеленський заявив, що загроза агресії з боку Росії є, але не більша, ніж завжди.

Близько 50 дзвінків на день надходять на "гарячу лінію" територіальної оборони, розповів заступник голови КМДА Андрій Крищенко. Він вступив в тероборону у три місяці тому. Як формують тероборону Києва, чи будуть навчання для всіх цивільних та чому не варто панікувати — в інтерв'ю Крищенка Суспільному.

У Дніпрі солдат Нацгвардії відкрив вогонь по караулу військовослужбовців на заводі "Південмаш": п'ятеро загинули, ще п'ятеро — поранені. Згодом він здався, йому повідомили про підозру за трьома статтями. Командувач Нацгвардії України Балан подав у відставку, а підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави на два місяці. Всі оновлення у справі — тут.

В Україні схвалили перші ліки проти COVID-19 — "Молнупіравір". Вони призначені пацієнтам з легким перебігом хвороби, аби запобігти її прогресуванню до тяжчих ступенів. Результати одного з перших досліджень ефективності препарату показали його 50% дієвість. Зібрали, що відомо про пігулки.

Суспільне оголосило фіналістів нацвідбору на участь у Євробаченні-2022: Аліна Паш Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY та Barleben. Фінал відбудеться 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі UA:Перший.

Підписуйтесь на щотижневу розсилку Суспільного — тут.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу