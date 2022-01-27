27 січня, у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Нацгвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї, п'ятеро чоловік загинули, ще п'ятьох шпиталізували. Про це йдеться на офіційній сторінці Нацполіції області.

Подія сталась близько четвертої години ранку.

Як повідомляє ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook, 22-річний військовослужбовець Нацгвардії України Артемій Рябчук з міста Ізмаїл, Одеської області, під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців, після чого втік зі зброєю.

Суспільне Дніпро На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції

Серед загиблих є жінка, співробітниця заводу "Південмаш". Друга жінка, військовослужбовець - поранена.

Суспільне Дніпро На місце злочину виїхали керівництво ГУНП в Дніпропетровській області, слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація "Сирена". На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.

Суспільне Дніпро Профільні служби біля заводу "Південмаш"

На місце події терміново виїхав командуючий Національної Гвардії генерал полковник Микола Балан.

Читайте також

У Дніпрі влаштували стрілянину біля школи, двоє поранених

Пораненому внаслідок стрілянини біля ресторану зробили переливання крові

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро