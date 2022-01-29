Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань Полтави шукають свідків та очевидців, які бачили Артемія Рябчука, підозрюваного у стрілянині на "Південмаші", внаслідок якої п`ятеро людей загинули, ще п`ятеро - поранені. Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці теруправління.

Слідством встановлено, що підозрюваний після того, як втік з місця пригоди з бойовою зброєю ходив по житлових кварталах Дніпра біля Південного машинобудівного заводу та намагався зупиняти автомобілі. Врешті він зупинив автомобіль і наказав водійці відвезти його у Підгородне, де згодом його затримали поліцейські.

Слідчі прохають відгукнутися громадян, які бачили Рябчука у вказаний період.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

Нацгвардієць охороняв завод "Південмаш" — за попередньою інформацією, до його поведінки раніше не було зауважень.

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

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