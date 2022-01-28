Командування військової частини 3021 у Дніпрі, де проходив службу причетний до стрілянини на "Південмаші" Артемій Рябчук, чинило тиск на підлеглих. Про це перед судовим засіданням щодо обрання запобіжного заходу для Рябчука розповів колишній військовослужбовець цієї частини Сергій Грищенко.

Каже: його незаконно звільнили за те, що систематично протидіяв діям командування військової частини, яке вживало заходи щодо морально-психологічного тиску на своїх підлеглих.

"Я скрізь про це заявляв, доповідав в управління Національної Гвардії, але мене скрізь ігнорували. Сам командувач Микола Балан про ці події знав ще з 2018 року. Замість того, щоб забезпечити мій захист та інших військовослужбовців, мене довели до вкрай важкого стану", - розповів ексвійськовослужбовець.

Чоловік зазначає: командири військової частини завжди використовували особливу методику виховання. Вона полягала у розповсюдженні ненависті між офіцерами та солдатами.

"В цій військовій частині — надзвичайний психологічний тиск. Недарма два солдати там скоїли самогубство, саме з цих причин. Тільки вони були більш подавлені морально, ніж Артем. Я сам був у подібному стані, потрапив до лікарні. Не віправдовую дії Артема, злочин не можна виправдати. Я просто розповідаю, яка ситуація там була", - сказав Сергій Грищенко.

Нині чоловік судиться щодо свого незаконного звільнення з частини. Вже рік як наказ про звільнення, за його словами, скасований, але на роботі його не поновлюють.

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