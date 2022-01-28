Слідчі ДБР проводять обшук обшук у військовій частині Національної гвардії України, де проходив службу підозрюваний у вбивстві співслужбовців на "Південмаші" Артемій Рябчук. Про це йдеться на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

Зокрема, здійснюється перевірка обставин, які могли стати передумовами чи причиною вчинення злочину.

Вивчаються документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу.

Ці дані необхідні для всебічного та повного розслідування кримінального провадження, яке відкрили проти Рябчука.

Що відомо

- 27 січня, у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу військовослужбовець Нацгвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї, п'ятеро людей загинули, ще п'ятьох шпиталізували.

- До лікарні Мечникова доставили чотирьох поранених нацгвардійців, які отримали вогнепальні поранення під час нічного чергування у військовій частині на території Південного машинобудівного заводу.

- Підозрюваного затримали 27 січня о 9. 30 на вулиці Крайній у місті Підгородне.

Читайте також

- Стрілянина у Дніпрі: що відомо про нападника та про мотиви злочину

- У Дніпрі обирають запобіжний захід для нацгвардійця причетного до стрілянини на "Південмаші". Онлайн

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро