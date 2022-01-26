Росія розпочала військові навчання в акваторії окупованого Криму

Росія розпочала масштабні навчання на Чорноморському флоті в окупованому Криму. Декілька корабельних груп 26 січня вийшли з порту Новоросійськ та окупованого Севастополя.

Про це повідомляє російське видання "Интерфакс".

У повідомленні також сказано, що навчання на Чорноморському флоті є частиною запланованої серії навчань ВМС, які мають відбутися у січні-лютому 2022 року.

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