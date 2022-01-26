Росія розпочала військові навчання в акваторії окупованого Криму

Росія розпочала масштабні навчання на Чорноморському флоті в окупованому Криму. Декілька корабельних груп 26 січня вийшли з порту Новоросійськ та окупованого Севастополя.
Про це повідомляє російське видання "Интерфакс".
У повідомленні також сказано, що навчання на Чорноморському флоті є частиною запланованої серії навчань ВМС, які мають відбутися у січні-лютому 2022 року.
Що відомо
- Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.
- Згідно з новинами на сайті міністерства оборони РФ, 26 січня стартували масштабні навчання у Південному воєнному окрузі РФ, до якого входить окупований Крим.
- У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".
- 19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ. Існує імовірність, що вони прямують до Середземного моря.
- На початку грудня 2021 року Росія перекрила 70% акваторії Азовського моря нібито для проведення навчань. Такі дії суттєво ускладнюють прохід торговельних суден.
- У листопаді 2021 року видання Bloomberg повідомляло про перекидання Росією військ у Крим.
- Від початку листопада 2021 року низка ЗМІ, а згодом офіційні особи повідомили про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- 14 січня Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії.
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