За минулу добу, 28 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 1822 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 7 людей. Ще 458 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 254 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 235 252 мешканці області. Померли 9138 людей.

Що відомо

- Станом на ранок 29 січня в Україні підтвердили 37 351 новий випадок захворювання на коронавірус. Зокрема, за останню добу захворіли 5 341 дитина та 806 медпрацівників.

- Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

- Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що попри високий рівень захворюваності на COVID-19 в Україні, потреба запроваджувати жорсткий поки що відсутня.

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