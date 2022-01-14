Безкоштовна комп'ютерна томографія: де зробити у Дніпрі

Жителі Дніпра та області можуть безкоштовно обстежитись на комп'ютерному томографі за призначенням лікаря. За даними МОЗ, обстеження можна пройти у будь-якій лікарні регіону, де є апарат КТ і яка має відповідний контракт з НСЗУ. У яких міських та обласних лікарнях є комп'ютерний томограф та як отримати електронне направлення, - дізнавались кореспонденти Суспільного.

Дніпрянка Юлія Тимошенко каже: робила безкоштовну комп'ютерну томографію ще торік.

"У травні минулого року захворіла на СOVID-19. Моя сімейна лікарка дала мені направлення на КТ у 7-й міській лікарні. Обстеження зробили безкоштовно у той же день. Ніяких черг не було. Це ж коронавірусна хвороба, не можна чекати" - розповіла Юлія.

Комп'ютерна томографія - лише після усіх інших обстежень

Втім, завідувачка відділення рентгенології 9-ї міської лікарні Дніпра Лілія Шуліка зазначає: КТ не є методом первісної діагностики. Пацієнт спочатку має пройти скринінгові обстеження, такі як рентген, флюорографія, УЗД, і тільки після цього лікар визначить, чи потрібна йому комп'ютерна томографія. Наприклад, якщо на рентгені у пацієнта знайшли новоутвореня і потрібно уточнити, що це.

"Те, що зараз за найменшого нездужання та підозри на коронавірусну інфекцію люди біжать робити КТ у приватні клініки – це неправильно. Комп'ютерна томографія хоча й високоточний вид діагностики, але один з найбільш шкідливих. При обстеженні пацієнт отримує велику дозу опромінювання. Тож робити КТ треба тільки тоді, коли це дійсно необхідно і користь перевищує ризики", - пояснює лікарка.

Суспільне Дніпро КТ роблять для того, щоб уточнити те, що не побачили на рентгені

КТ - для серйозних захворювань

"Комп'ютерна томографія здебільшого потрібна для обстеження онкохворих, або у випадках тяжкого перебігу коронавірусної інфекці, коли треба точно встановити ступінь ураження легень. Це покаже тільки КТ. На МРТ, наприклад, легені не обстежують", - зазначила Лілія Шуліка.

Комп'ютерний томограф у 9-й міській кліничній лікарні встановили рік тому у рамках державної програми боротьби із коронавірусною інфекцією. Апарат знаходиться на першому поверсі корпусу гінекології. Завідувачка відділенням каже: на ньому обстежують усіх, хто цього потребує.

Суспільне Дніпро Комп'ютерний томограф у гінекологічному корпусі міської лікарні №9

"У нашій лікарні є ковідне відділення, тому цей апарат використовується для обстеження стаціонарних хворих. Також на ньому обстежують пацієнтів, які потрапляють до нас по "швидкій" і потребують ургентної діагностики. В першу чергу, це пацієнти з інсультами та черепно-мозковими травмами".

У пріоритеті - обстеження стаціонарних та ургентних пацієнтів. Амбулаторні пацієнти обстежуються у порядку черги. Зараз черга на обстеження - до 22 лютого.

Кабінет КТ діагностики працює щодня, крім вихідних, з 8:00 до 16:00. Загалом, з квітня 2021 року на апараті обстежили майже майже 2000 пацієнтів. За день приймають 10-20 людей, але, під час загострення епідемії, бувало й до 30 пацієнтів.

Суспільне Дніпро На безкоштовну комп'ютерну томографію привозять пацієнтів стаціонару ковідного відділення

Як отримати електронне направлення на КТ

За словами сімейної лікарки одного з медичних центрів Дніпра Олени Лемешко, щоб отримати електронне направлення на комп'ютерну томографію, пацієнт має звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря. Якщо медик бачить таку потребу, то виписує пацієнту е-направлення на обстеження. Далі пацієнт обирає медичний заклад, який має контракт з НСЗУ та у якому встановлений комп'ютерний томограф. Записується на обстеження та приходить у призначений час для проведення безоплатного КТ.

Не можна робити КТ вагітним, пацієнтам у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння та за індивідуальними медичними показаннями.

У яких лікарнях можна пройти обстеження

У 10 лікарнях Дніпра та області рік тому встановили нові комп'ютерні томографи. За наявності електронного направлення від лікаря, обстеження на цих апаратах для усіх пацієнтів безкоштовне.

- Міська клінична лікарня №9

- Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кам'янської міської ради

- Криворізька міська лікарня №7

- Першотравенська міська лікарня

- Криворізька міська лікарня № 17

- Марганецька центральна міська лікарня

- Нікопольська міська лікарня №4

- Новомосковська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування

- Міська лікарня №9 Кам'янської міської ради

- Центральна міська лікарня Покровської міської ради

Комп'ютерна томографія для онкохворих

Щодо пацієнтів з онкологією, Ліліїя Шуліка радить проходити обстеження у тих лікарнях, де вони лікуються. Це потрібно, щоб діагностику проводили під наглядом лікарів-онкологів.

- Дніпровський обласний онкологічний диспансер

- Криворізький онкологічний диспансер

- Міська клінична лікарня №4

- Міська лікарня №9 Кам'янської міської ради

- Дніпропетровська обласна клінічна лікарня

- Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова

- Клінична лікарня швидкої медичної допомоги

Якщо у медичному закладі у вас вимагають гроші за безкоштовне обстеження на КТ, залишайте скаргу на гарячій лінії за номером 16-77, або подавайте скаргу на сайті НСЗУ.

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