Запроваджувати локдаун в Україні наразі немає сенсу — Радуцький

Попри високий рівень захворюваності на COVID-19, який останнім часом спостерігається в Україні, потреба запроваджувати жорсткий поки що відсутня.

Як повідомляється на офіційному Telegram-каналі "Слуги народу", про це заявив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький,

"Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги Народу" Михайло Радуцький заявив, що в Україні триває адаптивний карантин і вводити локдаун наразі немає сенсу", — йдеться у повідомленні.

При цьому нардеп зазначив, що рівень шпиталізацій в Україні поки що лишається невисоким.

"Хоча загальна кількість інфікованих на COVID-19 рекордна, але рівень госпіталізації та летальності порівняно невеликий. Ситуація контрольована. Урядовці запевнили нас, що медична інфраструктура готова до нової хвилі коронавірусної хвороби", — написав Радуцький на своєму Telegram-каналі.

За його словами, при цьому пацієнти, інфіковані штамом "Омікрон", потребують на 30-40% менше кисневої терапії та реанімаційного супроводу.

"В будь-якому разі до піку цієї хвилі ще далеко – за розрахунками РНБО він прийдеться на 20-25 лютого. МОЗ прогнозує вже наступного тижня кількість виявлених нових хворих за добу може скласти до 60 тисяч осіб. А за лютий новим штамом "Омікрон" можуть перехворіти близько 1 мільйона українців", — нагадав депутат.

Радуцький додав, що падіння темпів поширення хвороби очікується у другій половині березня.

Що відомо

За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих — 4847 дітей та 797 медпрацівників.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

Речниця "Слуги народу" повідомила, що серед народних депутатів партії виявлено 23 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що є найбільшим показником за весь час пандемії.

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