Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого 2022 року, оприлюдненому НАН.

Як зазначили дослідники, нині в Україні кількість нових інфекцій приблизно подвоюється щотижня.

"Вже досягнуто рекорд кількості позитивних ПЛР тестів на добу (майже 36 тисяч), перевищено минулий максимум позитивності тестів, 12 регіонів оновили минулі рекорди нових виявлень. З огляду на досвід інших країн, слід очікувати досягнення пікових значень через 1-3 тижні", — йдеться у дослідженні.

На переконання його авторів, протягом наступних днів на Україну чекає оновлення рекордів захворюваності.

"Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 29 878 (25 012-34 266), протягом тижня 26 січня – 1 лютого 2022 року, та 39 241 (20 596-52 651) – протягом тижня 2 – 8 лютого 2022 року", — стверджують вчені.

При цьому заповненість лікарень зросла до 31%, хоча рівень смертності через COVID-19 поки що продовжує незначне зниження, зазначають вони.

Водночас дослідники звернули увагу на те, що у Києві кількість нових позитивних ПЛР тестів збільшилася вдесятеро в порівнянні із мінімальними значеннями початку місяця, однак на динаміці нових виявлень цього не видно через суттєві затримки оприлюднення результатів тестування.

"Подібні затримки можуть вплинути на вчасність запровадження заходів щодо стримування інфекції", — зазначається у пронозі.

Також вчені наголосили, що вакцинація від COVID-10 захищає від тяжкого перебігу хвороби навіть у випадку інфікування "Омікроном".

"Попри зниження вакцинного захисту на тлі поширення штаму "Омікрон", його рівень проти госпіталізацій складає 75%, а отже вакцини, що використовуються в Україні, зберігають сильний захист проти важкого перебігу хвороби", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих — 4847 дітей та 797 медпрацівників.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

Речниця "Слуги народу" повідомила, що серед народних депутатів партії виявлено 23 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що є найбільшим показником за весь час пандемії.

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що попри високий рівень захворюваності на COVID-19, який останнім часом спостерігається в Україні, потреба запроваджувати жорсткий поки що відсутня.

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