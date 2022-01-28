Дніпро: дитяче відділення для хворих на COVID-19 майже заповнене

Для хворих на COVID-19 дітей в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні виділили 35 ліжок. Усі вони оснащені централізованою подачею кисню. Нині майже всі ліжка заповнені. Про це Суспільному розповів гендиректор лікарні Олексій Власов.

За його словами, наразі у відділенні перебуває 28 дітей, з них 21 мають позитивні ПЛР тести, інші очікують на результати ПЛР обстежень.

"За потреби кількість ліжок у відділенні збільшать до 60-ти. Щодня до ковідного відділення поступає від 5 до 10 дітей. Середній вік дітей - від 2 до 7 років", - сказав Олексій Власов.

Завідувачка приймального відділення обласної дитячої лікарні Наталія Волнянська розповіла про основні симптоми, з якими потрапляють у відділення діти.

"В основному - це лихоманка, яка погано збивається. Також у дітей проявляється блювота, біль в животі, пронос, біль у вухах, нежить", - сказала лікарка.

У випадках, якщо дитину лихоманить більш ніж дві доби і батьки не можуть справитись з лихоманкою, або їх бентежить стан дитини, лікарка радить звернутись у приймальне відділення обласної дитячої лікарні. Тут дитину оглянуть лікарі педіатри та проконсультують батьків.

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