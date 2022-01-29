Коронавірусний рекорд. За добу в Україні зафіксували понад 37 тисяч COVID-хворих

Станом на ранок 29 січня в Україні підтвердили 37 351 новий випадок захворювання на коронавірус. Зокрема, за останню добу захворіли 5 341 дитина та 806 медпрацівників.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, за минулу добу ушпиталили 3 340 хворих на COVID-19, одужали 7 163 людини, померли 149 людей. За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 4 017 961 громадянин, подолали хворобу 3 615 257 пацієнтів, зафіксовано 100 031 летальний випадок.

Також у МОЗ повідомили, що за добу 28 січня в Україні від COVID-19 щепили 78 564 людини. Першу дозу отримали 27 672 людини, другу дозу — 23 712 людей, додаткову дозу — 736 людей, бустерну дозу — 26 444 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 306 059 людей, з них першу дозу отримали 15 306 057 людей, дві дози — 14 600 434 людини, додаткову дозу — 16 362 людини, бустерну дозу — 322 543 людини. Загалом в країні проведено 30 245 396 щеплень.

Що відомо

За добу 27 січня в Україні виявили 34 408 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше — в Івано-Франківській області.

Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

Речниця "Слуги народу" повідомила, що серед народних депутатів партії виявлено 23 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що є найбільшим показником за весь час пандемії.

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що попри високий рівень захворюваності на COVID-19 в Україні, потреба запроваджувати жорсткий поки що відсутня.

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