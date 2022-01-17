Міністерство охорони здоров’я скасувало вимогу наявності всіх обов’язкових щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19. Для вакцинації дітей 12-17 років батькам достатньо звернутися до будь-якого пункту вакцинації. Відповідний наказ було видано 12 січня.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ від 17 січня.
Для вакцинації дітям 12-17 років необхідна згода одного з батьків або опікуна. З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код, аби дані про вакцинацію внесли до електронної системи охорони здоров’я.
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Після вакцинації для дитини стане можливо згенерувати COVID-сертифікат.
Попри те, що перед вакцинацією підлітків проти COVID-19 більше не вимагатимуть наявності усіх рутинних щеплень, міністерство рекомендує вакцинувати дітей до 12 років від десяти найбільш небезпечних хвороб:
- гепатиту В (три дози);
- туберкульозу (1 доза);
- кору, паротиту, краснухи (2 дози);
- дифтерії та правця (5 доз);
- кашлюка (4 дози);
- поліомієліту (5 доз);
- хіб-інфекції (3 дози).
Крім того, у 14 років необхідно завершити курс вакцинації від поліомієліту (отримавши 6 дозу), а у 16 років зробити щеплення від дифтерії та правця, яке необхідно повторювати кожні 10 років.
Що відомо
- Протягом доби 16 січня в Україні виявили понад 5 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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