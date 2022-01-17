Міністерство охорони здоров’я скасувало вимогу наявності всіх обов’язкових щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19. Для вакцинації дітей 12-17 років батькам достатньо звернутися до будь-якого пункту вакцинації. Відповідний наказ було видано 12 січня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ від 17 січня.

Для вакцинації дітям 12-17 років необхідна згода одного з батьків або опікуна. З собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код, аби дані про вакцинацію внесли до електронної системи охорони здоров’я.

Після вакцинації для дитини стане можливо згенерувати COVID-сертифікат.

Попри те, що перед вакцинацією підлітків проти COVID-19 більше не вимагатимуть наявності усіх рутинних щеплень, міністерство рекомендує вакцинувати дітей до 12 років від десяти найбільш небезпечних хвороб:

гепатиту В (три дози);

туберкульозу (1 доза);

кору, паротиту, краснухи (2 дози);

дифтерії та правця (5 доз);

кашлюка (4 дози);

поліомієліту (5 доз);

хіб-інфекції (3 дози).

Крім того, у 14 років необхідно завершити курс вакцинації від поліомієліту (отримавши 6 дозу), а у 16 років зробити щеплення від дифтерії та правця, яке необхідно повторювати кожні 10 років.

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