Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія не прагне до мирного врегулювання на Донбасі та уникає конструктивних перемовин із цього питання.

Про це він сказав під час інтерв’ю 28 січня.

"Міністр закордонних справ Російської Федерації говорить: якщо президент України хоче домовлятися, нехай приїздить в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочі. І каже — "але ми не можемо там проговорювати питання Донбасу, це питання внутрішнє". Навіщо запрошувати людину в такому форматі, щоб ця людина не погодилась? Навіщо про це говорити? Ти ж чоловік, доросла людина. Начебто вже з великим досвідом. Навіщо це робити? Немає чим зайнятись? Для чого ти пропонуєш те, що не дасть жодний результат? Значить, тобі все одно — загинула сьогодні якась людина на кордоні або ні. Тобто тупо цинізм "хай левел", от і все", — наголосив президент.

При цьому він наголосив, що готовий до будь-яких зустрічей, якщо у них буде сенс.

"Я хочу зустрічатись, я не боюся будь-якого формату, мені все одно, я готовий. Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я що, на лижах покатався? Про що ми говоримо? Давайте зустрінемось в Одесі, покупаємось у морі", — зауважив Зеленський.

При цьому президент має сумніви, що Москва прагне до миру.

"Якщо Росія сьогодні комунікує, що вона за Мінські перемовини, і що вона не збирається нападати на Україну, то вона точно може принаймні показувати кроки, які підтверджують ці слова. Навіщо така кількість військових (на кордоні з Україною — ред.)? Навіщо проводити так часто навчання? Які навчання? Вони ж все вміють, вони ж кажуть, що у них потужна армія. Навіщо зараз навчання саме тут?", — сказав він.

Зеленський наголосив, що не розуміє мотивацію Путіна.

"Для чого ти це робиш? Залякувати? Що це за мазохізм? У чому задоволення в цьому — що хтось боїться? Ми не боїмось. Навіщо це? В чому сенс? Щоб "покласти" економіку нашої держави? Це неможливо", — підсумував політик.

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями

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