У Києві виявили за добу 27 січня 2384 хворих на коронавірус. Це більше, ніж напередодні, у майже два рази. Десятеро людей померли від ускладненого перебігу захворювання. Про це мер Києва Віталій Кличко.

"Плюс 2384 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 361 128). З них 1195 жінок віком від 18 до 89 років; 688 чоловіків віком від 18 до 86 років; 235 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 266 хлопчиків від 1 місяця до 17 років", — ідеться у повідомленні.

За останню добу констатували 10 летальних випадків від вірусу (загалом 8474). З них 6 жінок та 4 чоловіки — усі старші 70 років.

Кличко також повідомив, що за останню добу госпіталізували 135 хворих на коронавірус, ще 49 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Водночас за останню добу 739 киян подолали коронавірус та отримали негативний результат тесту.(загалом 333 290)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (396), Оболонському (325) та в Деснянському (292).

Що відомо

У Києві виявили за добу 24 січня 1589 хворих на коронавірус. Це більше, ніж напередодні, у понад три рази. Троє людей померли.

24 січня у столиці на вулиці Грушевського під Верховною радою пройшов мітинг противників вакцинації проти COVID-19. Як повідомила кореспондентка Суспільного з місця події, на площі біля будівлі парламенту було понад 100 людей.

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