У Києві під Радою зібрався мітинг противників вакцинації

24 січня у столиці на вулиці Грушевського під Верховною радою проходить мітинг противників вакцинації проти COVID-19. Як передає кореспондентка Суспільного з місця події, на площі біля будівлі парламенту зібралося понад 100 людей.

Учасники мітингу тримають в руках лозунги "Ні брехні", "Захистимо право на життя" та "Права людини". Як розповів Суспільному учасник мітингу Миколай Омельченко з Київської області, він приїхав до столиці відстоювати свої конституційні права.

"Я противник щеплень. В мене чудове здоров'я, а мені пропонують вакцинуватися невідомо чим, я прекрасно себе почуваю, п'ю вітаміни. Моє здоров'я належить тільки мені, а не державі", — каже Миколай.

Фото: Роксолана Бичай, Суспільне Мітинг противників вакцинації під Радою, 24 січня

Ще один мітингувальник Юрій заявив Суспільному, що вимагає аби Рада не голосувала за законопроєкт 4142 ("Про систему громадського здоров'я"), у який додали кілька нових пунктів про вакцинацію населення.

"Я хочу, щоб ми далі могли вільно жити без обмежень і масок, звичайно, це справа кожного, але я ухвалення цього закону стане прямим наступом на наші конституційні права", — переконаний Юрій.

Фото: Роксолана Бичай, Суспільне Учасники мітинга противників вакцинації під Радою, 24 січня

"Я за те, щоб люди робили свідомий вибір, але не треба нас підштовхувати до примусової вакцинації", — заявив Юрій, утім відмовившись дати відповідь на питання журналістки чи вакцинувався він особисто.

Що відомо

За добу 23 січня в Україні зафіксували 12 915 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224). Летальних випадків – 67. За добу 22 541 людину вакциновали проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

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