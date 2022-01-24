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У Києві за добу виявили 464 нових хворих на коронавірус
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У Києві за добу виявили 464 нових хворих на коронавірус

Олена Богданьок
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У Києві за добу виявили 464 нових хворих на коронавірус Фото: Getty Images

У Києві виявили за добу, 23 січня, 464 хворих на коронавірус. Це менше, аніж напередодні. 7 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“464 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 7 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8 444 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 353 224”, — повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби:

  • 255 жінок віком від 18 до 89 років;
  • 142 чоловіки віком від 18 до 91 року;
  • 23 дівчинки від 1 до 17 років;
  • 44 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли:

  • 5 жінок від 60 до 86 років;
  • 2 чоловіки 83 та 85 років.

До лікарень столиці госпіталізували 26 хворих на коронавірус та 37 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 134 людини. Загалом коронавірус подолали 330 756 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 121, в Оболонському – 71 та в Подільському районі – 52 випадки”, – зазначив Віталій Кличко.

Що відомо

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