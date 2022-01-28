Якщо Німеччина не змінить позицію щодо постачання Україні зброї, то вона може стикнутися з "проблемою Німецької демократичної республіки".

Про це під час доповіді у парламенті про ситуацію на кордоні заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Зокрема, він відзначив, що Україна цінує допомогу Німеччини у лікуванні поранених військових, однак не сприймає позицію щодо поставок озброєння та інші рішення, "які підривають безпеку Європи та де факто заохочують агресора",

"Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російської агресії, федеральному уряду доведеться розбиратись не з проблемами ОРДЛО, чи окупованого Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки, і це не перебільшення. Адже матеріальна основа для НДР існує. Це не тільки Північний потік-2. Раніше це був газогін "Опал". Це і представники німецького істеблішменту на російських зарплатах, це і окремі віцеадмірали, які торпедують власну країну дивними висловами", — наголосив міністр.

Резніков додав, що відновлення Німецької демократичної Республіки — "це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені".

Що відомо

Німеччина заявила, що ухвалила рішення не скорочувати персонал свого посольства в Україні на знак підтримки на тлі загрози російського вторгнення.

Німеччина готова передати українським військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння.

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння — гранатометів NLAW, які надійшли 18 січня. Британські інструктори вже почали навчати українських військових користуватись цією зброєю.

25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США, до якої входять сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

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