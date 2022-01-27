У МЗС Росії заявили, що РФ "ні на кого нападати не збирається"

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що для Росії "неприйнятною" є навіть думка про війну з Україною.

Про це заявив заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев на брифінгу 27 січня, передає пресслужба МЗС РФ.

"Ми вже неодноразово заявляли про те, що наша країна ні на кого нападати не збирається. Ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами", – сказав Зайцев. – "Закликаємо владу України виявити нарешті до самостійності: у прямому діалозі з Донецьком та Луганськом знайти стійке політичне вирішення поточного конфлікту".

Він також додав, що "Росія завжди готова до евакуації росіян з України через ескалацію, але спецпланів немає".

Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. Та згодом голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

Західні політики зробили низку заяв про підтримку Києва у випадку збройної агресії РФ, низка країн передають зброю Україні. Водночас міністерства закордонних справ низки країн повідомили про часткове скорочення персоналу в диппредставництвах в Україні.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс. Текст відповідей опублікований не буде, однак і держсекретар США і генсек НАТО підтвердили, що НАТО залишає принцип "відкритих дверей".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 27 січня заявив, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" дозволяє почати діалог, але "з другорядних питань".

Переговори відбуваються на тлі численних повідомлень про загострення ситуації на кордоні та загрози нападу з боку Росії. У Кремлі інформацію про скупчення військ і наступ відкидають.

Президент України Зеленський 24 січня закликав українців не панікувати, зазначивши, що безпекова ситуація під контролем. А секретар РНБО Данілов того ж дня додав, що Росія "ставить" на внутрішню дестабілізацію і підкреслив, що кількість військ РФ на кордоні не змінюється і цієї кількості (ідеться про 109 тисяч військових і 10-11 тисяч так званого супроводу) недостатньо для повномасштабного наступу на Україну.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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