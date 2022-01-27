У МЗС Росії прокоментували письмову відповідь США щодо "гарантій безпеки"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" дозволяє почати діалог, але "з другорядних питань".

"Там є реакція, яка дозволяє розраховувати на початок серйозної розмови, але з другорядних питань. Щодо головного питання у цьому документі реакції позитивної немає. А головним питанням, я нагадаю, є наша позиція про недопустимість подальшого розширення НАТО", — заявив Лавров під час пресконференції.

Окрім того, очільник російського зовнішньополітичного відомства звинуватив НАТО в ігноруванні "незручних пунктів" міжнародних договорів. Зокрема, Лавров послався на Стамбульську декларацію 1997 року та Декларацію Астани 2010 року, в яких визначено, що країни мають право вільно обирати військові союзи і що кожна держава ОБСЄ зобов'язується не укріплювати власну безпеку за рахунок безпеки інших. Голова російського МЗС заявив, що НАТО обрало "ігнорувати" другий пункт, і що він нібито є "письмовим зобов'язанням не розширяти НАТО".

"Найближчим часом ми направимо їм офіційній запити з вимогою пояснити, чому вони "видирають" з власних зобов'язань тільки один пункт, а умови цього пункту вони намагаються просто ігнорувати", — заявив Лавров.

Що відомо

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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