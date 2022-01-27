Росія намагається дестабілізувати Україну за допомогою залякувань дискусіями про війну, кібератаками та економічними заходами.

Про це під час робочого візиту у Данію заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондентка Суспільного.

"Нині Росія застосовує свій перший план - дестабілізацію України без застосування воєнних дій. Вони залякують людей дискусіями про війну, Кількість рос військ зростає постійно. Нині їхня ціль створити паніку Змусити нас піти на поступки. Вони також застосовують кібератаки та економічні заходи, щоб ослабити Україну. Ми не можемо дозволити Росії, і далі це робити", — заявив міністр.

За його словами, його основна місія під час візиту до Данії — безпекова. Окрім того, сторони обговорили санкції проти Росії.

"Основна місія мого візиту — безпекова ситуація в Україні, якщо російська операція в Україні буде успішна — Росія буде більш агресивною і до інших європейських країн. Майбутнє для всієї Європи нині вирішується в Україні. Ми будемо себе захищати. Ми не дамо Путіну здійснити заплановане. Друга важлива річ про яку ми говорили — це підготовка економічних санкцій проти Росії. Якщо Путін розумітиме що наслідки можуть бути серйозні - це буде для нас ще однією перевагою", — відзначив очільник МЗС.

Кулеба також наголосив, що Україна хоче вирішити усе дипломатично, а санкції потрібні для того, щоб стримати Москву, яка постійно атакує не тільки Україну, а й західні країни. Зокрема постійно атакують Європу кібератаками та різними економічними санкціями - наприклад штучно створена газова криза", — сказав він.

Він також зазначив, що Україна із Європа мають бути об'єднаними, щоб "зупинити дестабілізуючі заходи Росії — дезінформацію., кібератаки, економічні погрози".

Що відомо

Європейський центробанк закликав європейські банки розробити план дій на випадок запровадження санкції проти Росії, зокрема відключення від системи Swift.

У разі початку агресії Росії щодо України, газопровід "Північний потік-2" не зможе почати працювати, заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Стан здоров’я і довідка про несудимість. Як в Україні розгортаються сили територіальної оборони

На розміщення сил територіальної оборони необхідно 2,7 млрд гривень — Резніков

Рада звернулася по допомогу ООН та урядів іноземних держав через агресію Росії

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу