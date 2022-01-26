НАТО не збирається блокувати можливість вступу України до Альянсу у межах "гарантій безпеки", яких вимагає Російська Федерація.
Про це під час брифінгу 26 січня повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Двері НАТО залишаються відкриті й будуть відкриті. Ми зобов'язуємося цього дотримуватися", — наголосив посадовець.
При цьому він додав, що у відповіді США щодо "гарантій безпеки" містяться "занепокоєння щодо порушення безпеки Росією і сфери співпраці". Також відповідь підтверджує підтримку України і її територіальної цілісності, зазначив держсекретар.
"Ми виклали наші міркування, наших союзників і партнерів на рахунок російських дій, принципову оцінку занепокоєння, яке підняла Росія. І наші пропозиції щодо тих сфер діяльності, в яких ми можемо порозумітися. Ми впевнені, що наші основоположні принципи, якими ми керуємося, полягають у тому, щоб зберегти територіальну цілісність України та право країн самостійно вступати до Альянсів. Ми повинні вжити взаємних і прозорих заходів, зокрема, щодо ядерної зброї та військових навчань в Європі", — сказав Блінкен.
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Водночас держсекретар наголосив, що США готові до будь-яких дій з боку РФ.
"Ми готові до будь-якої з двох реакцій Росії (дипломатія чи агресія — ред.)", — підкреслив Блінкен.
Окрім того, він повідомив, що планує провести перемовини зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
"Я планую переговорити з Лавровим найближчими днями після того, як Москва зможе ознайомитися з документом, і обговорити подальші кроки", — розповів Блінкен.
Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Вимоги РФ містили не розширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс. Раніше Кремль пригрозив "лютим" розвитком подій, якщо Захід не надасть "гарантій безпеки".
Що відомо
- 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).
- США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.
- 12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".
- В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.
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