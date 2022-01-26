НАТО не збирається блокувати можливість вступу України до Альянсу у межах "гарантій безпеки", яких вимагає Російська Федерація.

Про це під час брифінгу 26 січня повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Двері НАТО залишаються відкриті й будуть відкриті. Ми зобов'язуємося цього дотримуватися", — наголосив посадовець.

При цьому він додав, що у відповіді США щодо "гарантій безпеки" містяться "занепокоєння щодо порушення безпеки Росією і сфери співпраці". Також відповідь підтверджує підтримку України і її територіальної цілісності, зазначив держсекретар.

"Ми виклали наші міркування, наших союзників і партнерів на рахунок російських дій, принципову оцінку занепокоєння, яке підняла Росія. І наші пропозиції щодо тих сфер діяльності, в яких ми можемо порозумітися. Ми впевнені, що наші основоположні принципи, якими ми керуємося, полягають у тому, щоб зберегти територіальну цілісність України та право країн самостійно вступати до Альянсів. Ми повинні вжити взаємних і прозорих заходів, зокрема, щодо ядерної зброї та військових навчань в Європі", — сказав Блінкен.

Водночас держсекретар наголосив, що США готові до будь-яких дій з боку РФ.

"Ми готові до будь-якої з двох реакцій Росії (дипломатія чи агресія — ред.)", — підкреслив Блінкен.

Окрім того, він повідомив, що планує провести перемовини зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

"Я планую переговорити з Лавровим найближчими днями після того, як Москва зможе ознайомитися з документом, і обговорити подальші кроки", — розповів Блінкен.

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Вимоги РФ містили не розширення НАТО на схід та гарантії невступу України в Альянс. Раніше Кремль пригрозив "лютим" розвитком подій, якщо Захід не надасть "гарантій безпеки".

Що відомо

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії запропонувало США проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, що передбачає заборону на включення до складу альянсу країн колишнього СРСР (а отже і України).

США й НАТО тоді ж заявили, що отримали пропозиції Росії, але обговорювати питання європейської безпеки без участі союзників у Європі не будуть. А МЗС України наголосило, що лише країна і НАТО вирішують, як розвиватимуться їхні відносини, зокрема що стосується розширення Альянсу.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

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