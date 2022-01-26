Захід враховує позицію Києва у переговорах з РФ — Кулеба

Західні партнери координують з Україною позицію у переговорах з Росією та демонструють найвищий рівень підтримки "за усі часи".

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Завдяки спільній роботі Україна має найвищий рівень міжнародної підтримки за усі часи. Це знижує ризики. Цього тижня я звернувся до всіх країн ЄС з проханням провести в Києві засідання міністрів закордонних справ ЄС. І це уже отримало підтримку. Росія почала нагнітати обстановку ще на початку 2021 року завдяки інтенсивній дипломатії нам вдалось знизити напругу. Саме Україна запропонувала партнерам пакет для стримування Росії і запропонувала для цього шляхи вирішення", — зазначив він.

Також голова українського зовнішньополітичного відомства нагадав, що західні партнери надають різноманітну підтримку Києву — від кібербезпеки до зброї. Також, на додачу до макрофінансової допомоги ЄС у понад мільярд євро, Єврокомісія надасть Україні 120 мільйонів євро для зміцнення державних інституцій

"Ми прожуємо наші переговори із нашими союзниками (США) у контексті консолідованої протидії російській агресії та у світлі підготовки відповідей Сполучених Штатів на НАТО на російські ультиматуми. Ми чудово знаємо що наші партнери скажуть РФ - це все з нами скоординовано. Минулої п'ятниці я провів розмову з державним секретарем США. Він зазначив що Вашингтон буде готовий надати письмову відповідь Москві цього тижні після чого не виключає чергового контакту з РФ. Поки говорять дипломати - гармати мовчать", — наголосив Кулеба.

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