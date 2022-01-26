Захід враховує позицію Києва у переговорах з РФ — Кулеба

Західні партнери координують з Україною позицію у переговорах з Росією та демонструють найвищий рівень підтримки "за усі часи".
Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Завдяки спільній роботі Україна має найвищий рівень міжнародної підтримки за усі часи. Це знижує ризики. Цього тижня я звернувся до всіх країн ЄС з проханням провести в Києві засідання міністрів закордонних справ ЄС. І це уже отримало підтримку. Росія почала нагнітати обстановку ще на початку 2021 року завдяки інтенсивній дипломатії нам вдалось знизити напругу. Саме Україна запропонувала партнерам пакет для стримування Росії і запропонувала для цього шляхи вирішення", — зазначив він.
Також голова українського зовнішньополітичного відомства нагадав, що західні партнери надають різноманітну підтримку Києву — від кібербезпеки до зброї. Також, на додачу до макрофінансової допомоги ЄС у понад мільярд євро, Єврокомісія надасть Україні 120 мільйонів євро для зміцнення державних інституцій
"Ми прожуємо наші переговори із нашими союзниками (США) у контексті консолідованої протидії російській агресії та у світлі підготовки відповідей Сполучених Штатів на НАТО на російські ультиматуми. Ми чудово знаємо що наші партнери скажуть РФ - це все з нами скоординовано. Минулої п'ятниці я провів розмову з державним секретарем США. Він зазначив що Вашингтон буде готовий надати письмову відповідь Москві цього тижні після чого не виключає чергового контакту з РФ. Поки говорять дипломати - гармати мовчать", — наголосив Кулеба.
Що відомо
- 19 січня президент США Джозеф Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- У Сенаті США підготували вже чотири законопроєкти про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо. Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- Президент Володимир Зеленський завив, що вивезення окремими державами з України дипломатів та членів їхніх родин не означає те, що ескалація конфлікту між Україною та РФ є неминучою.
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