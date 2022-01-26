У Парижі говоритимуть про відновлення Нормандського формату — посольство Франції

Під час зустрічі радників лідерів Нормандського формату обговорюватимуть відновлення зусиль з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Президент Франції сповнений рішучості використати всі дипломатичні методи задля збереження стабільності в Європі.

Про це в коментарі Суспільному заявив перший радник посольства Франції в Україні Брюно Кассанель.

"Президент, який найближчими днями буде говорити з президентом Путіним і президентом Зеленським. Як і раніше, він сповнений рішучості використовувати всі ресурси дипломатії для збереження стабільності Європи", — повідомив дипломат.

Представник посольства також нагадав про відданість французького уряду ідеї рішучої відповіді Росії у випадку подальшої ескалації війни проти України. Брюно Кассанель повідомив, що вже найближчим часом міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснять спільний візит до України.

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