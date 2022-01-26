Лавров: проти Росії нарощують військово-політичний тиск

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив під час виступу у Державній думі 26 січня, що нині на Росію нарощується військово-політичний тиск, а НАТО підштовхує офіційний Київ до "проведення прямих провокацій проти Росії".
"Окрім нелегітимних односторонніх санкцій, нарощують військово-політичний тиск на Росію. Достатньо подивитися на проведення все більш провокаційних маневрів поблизу наших кордонів, на втягування у "натівську" орбіту "київського режиму", постачання йому летальної зброї і його підштовхування для проведення прямих провокацій проти РФ", — зазначив Лавров.
Він додав, що США нав'язує світові власні парадигми порядку та безпеки на планеті.
"Вашингтон зі своїми союзниками наполегливо нав'язує світовому товариству власне бачення влаштування міжнародного життя, називаючи все це необхідністю становлення і повазі порядку, заснованого на правилах", — заявив Лавров.
Політик вкотре повторив, що Росію не варто робити стороною конфлікту, а необхідно виконувати "Мінські домовленості" Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 – в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках тристороннього Контактної групи"., які можуть стати запорукою "успіху".
"Наша позиція тут незмінна. Подолати внутрішньоукраїнську кризу можна лише за допомогою цілковитого виконання мінського комплексу заходів у всій його повноті і послідовності. Цей документ був схвалений Резолюцією Радбезу ООН і став невід'ємною частиною", — заявив Лавров.
Що відомо
- 19 січня президент США Джозеф Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- У Сенаті США підготували вже чотири законопроєкти про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо. Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
- Президент Володимир Зеленський завив, що вивезення окремими державами з України дипломатів та членів їхніх родин не означає те, що ескалація конфлікту між Україною та РФ є неминучою.
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