Лавров: проти Росії нарощують військово-політичний тиск

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив під час виступу у Державній думі 26 січня, що нині на Росію нарощується військово-політичний тиск, а НАТО підштовхує офіційний Київ до "проведення прямих провокацій проти Росії".

"Окрім нелегітимних односторонніх санкцій, нарощують військово-політичний тиск на Росію. Достатньо подивитися на проведення все більш провокаційних маневрів поблизу наших кордонів, на втягування у "натівську" орбіту "київського режиму", постачання йому летальної зброї і його підштовхування для проведення прямих провокацій проти РФ", — зазначив Лавров.

Він додав, що США нав'язує світові власні парадигми порядку та безпеки на планеті.

"Вашингтон зі своїми союзниками наполегливо нав'язує світовому товариству власне бачення влаштування міжнародного життя, називаючи все це необхідністю становлення і повазі порядку, заснованого на правилах", — заявив Лавров.

Політик вкотре повторив, що Росію не варто робити стороною конфлікту, а необхідно виконувати "Мінські домовленості", які можуть стати запорукою "успіху".

"Наша позиція тут незмінна. Подолати внутрішньоукраїнську кризу можна лише за допомогою цілковитого виконання мінського комплексу заходів у всій його повноті і послідовності. Цей документ був схвалений Резолюцією Радбезу ООН і став невід'ємною частиною", — заявив Лавров.

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