Сполучені Штати Америки та їхні союзники рішуче відреагують та запровадять санкційні заходи проти Білорусі, якщо Росія використає її як майданчик для вторгнення в Україну. Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми також дали зрозуміти Білорусі, що якщо вона дозволить використати свою територію для нападу на Україну, вона зіткнеться зі швидкою та рішучою відповіддю з боку Сполучених Штатів, їхніх союзників та партнерів", — сказав Прайс.

Які саме санкції будуть можуть запровадити проти Білорусі, Прайс не зазначив, однак вони будуть такими ж безпрецедентними, як і ті, що впровадять проти Росії в разі її агресії, зокрема він обмовився про відключення від платіжної системи SWIFT.

На додачу речник заявив, якщо російські війська постійно перебуватимуть на території Білорусі, НАТО може переглянути власне розміщення сил у країнах, які межують з Білоруссю.

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