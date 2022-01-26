На Івано-Франківщині медики виявили 1 972 нові випадки COVID-19 та 12 летальних

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 1 972 нові випадки COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 1 026 жителів Івано-Франківського, 463 — Калуського, 82 — Косівського, 276 — Коломийського, 117 — Надвірнянського та 8 — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 150 826 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 25 січня медики зафіксували 12 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 215 людей.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 239 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 124 607 жителів області.

За добу 25 січня в Україні медики зафіксували 24 321 новий випадок коронавірусу. Це найбільше від початку року.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчаться дистанційно.

З 26 січня у 10 навчальних закладах Франківської громади учні 1-4 класів перейшли на дистанційне навчання.

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