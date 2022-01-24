На Прикарпатті 133 дитини з COVID-19 перебувають у медзакладах області станом на 24 січня, з них 33 госпіталізували впродовж минулої доби. Про це на брифінгу розповіла голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

З її слів, випадки захворювання серед дітей почастішали. Восени 2021 та на початку січня 2022 року медики ушпиталювали за добу двох-шістьох дітей, впродовж 23 січня — 33.

"Для госпіталізації дітей з COVID-19 медпрацівники розгорнули 224 ліжка, з них 133 — 59,4% — зайняті юними прикарпатцями", — розповіла Онищук.

За словами заступниці голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Людмили Сірко, на Прикарпатті дітей з COVID-19 лікують у вісьмох медзакладах.

"Станом на 24 січня розгорнули ще 1 059 ліжок. Всього в лікарнях є 3 182 ліжкомісця. Пацієнти зайняли — 1 880, а це — 59,3%. У порівнянні з 1 січня 2022 року госпіталізація зросла на 49%, тенденція до збільшення спостерігалася і в попередній тиждень", — розповіла Людмила Сірко.

З її слів, загалом в області є 26 медзакладів, які приймають пацієнтів з коронавірусом. У 12 з них завантаженість складає понад 60%:

Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня;

Коломийська інфекційна лікарня;

Надвірнянська центральна районна лікарня;

Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр;

Галицька центральна районна лікарня;

Тлумацька центральна районна лікарня;

Долинська багатопрофільна лікарня;

Косівська центральна районна лікарня;

Верховинська центральна районна лікарня;

Городенківська центральна районна лікарня;

Яремчанська центральна міська лікарня;

Івано-Франківський обласний перинатальний центр.

Очільниця облдержадміністрації каже, що станом на ранок 24 січня на стаціонарному лікуванні у медзакладах Івано-Франківщини перебуває 1 886 людей. З них 130 — у відділеннях реанімації, 33 — під’єднані до апартів ШВЛ і 28% хворих — киснезалежні.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчитимуться дистанційно. Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини