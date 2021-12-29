Медики підтвердили штам коронавірусу "Омікрон" у 13 жителів Івано-Франківщини. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук.

Як йдеться у дописі, обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав інформацію з Центру громадського здоров'я МОЗ України про те, що медики провели 30 молекулярно-генетичних досліджень. Окрім штаму "Дельта", у 13 зразках підтвердили "Омікрон".

При симптомах штаму "Омікрон" спостерігаються:

нежить (73%);

головний біль (67,5%);

втома (63,5);

чхання (60%);

біль у горлі (59,6%).

Як йдеться у повідомленні, суттєвої відмінності від симптомів штаму "Дельта" "Омікрон" немає.

"При появі будь-яких симптомів ГРВІ варто звернутися до свого сімейного лікаря. Той має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватися режиму самоізоляції", — написав Руслан Савчук.

За минулу добу на Прикарпатті захворіли 1 575 людей на коронавірус. Це — найбільша кількість нових випадків COVID-19 серед областей України

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