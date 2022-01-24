64 пацієнтки Івано-Франківського обласного перинатального центру хворіють на COVID-19. Загалом у пологовому медики розгорнули 85 "ковідних" ліжок, дев'ять з яких — реанімаційні.

Про це Суспільному повідомив генеральний директор медзакладу Юрій Павлушинський.

З його слів, станом на 14:00 24 січня із 64 жінок, у яких підтвердили COVID-19, вісім уже народили дітей. П'ять із них після пологів перебувають у реанімації.

"Ті, що у реанімаційному відділенні, не є складні, їхній стан — неважкий. Але після кесаревого розтину вони, як правило, перебувають у реанімаційному відділенні. Їх перевели туди, щоб були кращі умови догляду", — розповідає Юрій Павлушинський.

Івано-Франківський обласний перинатальний центр є одим із 12 медзакладів Івано-Франківщини, у яких завантаженість хворими на COVID-19 складає понад 60%. Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Людмила Сірко. Серед пацієнток перинатального центру немає важкохворих з діагнозом COVID-19, каже Юрій Павлушинський.

"Ці два місяці ми, слава Богу, маємо перебіг легкого або середнього ступенів, важкохворих жінок дуже мало. У жовтні 2021 у нас були величезні проблеми, осінь була вкрай складна, бо випадків COVID-19 було не так вже і багато, але чимало тяжких. Зараз — навпаки — випадків дуже багато, але важких мало", — розповідає він.

Діти восьми породіль перебувають із матерями, їх обстежують на наявність коронавірусної хвороби.

"З приводу "ковідної" патології немовлят, в обласну дитячу лікарню ми їх не відправляли. Дітки лікуються в перинатальному центрі", — каже генеральний директор медзакладу.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчитимуться дистанційно. Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

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