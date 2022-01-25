Денісова розповіла історію ще одного незаконно ув’язненого в ОРДЛО

Антон Григоров, який перебуває у незаконному ув’язненні у Краснолуцькій виправній колонії №19, має інвалідність другої групи через екзостозну хворобу кістокЕкзостозна хвороба - пухлиноподібне ураження, яке характеризується надмірним розвитком хряща з "викиданням" надлишкових хрящових мас за межі кістки. . Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
"У цивільні заручники Антон потрапив 13 березня 2019 року, коли їхав на роботу до шахового клубу. Того ж дня до його квартири прийшли невідомі озброєні люди, які вилучили комп’ютер, флешки та записники", — розповіла Денісова.
Вона додала, що спочатку представники окупаційної адміністрації не підтверджували затримання Антона Григорова, але згодом повідомили, що його утримують "у рамках розслідування підготовки теракту".
За словами Денісової, у січні 2020 року Антона засудили за "держзраду та шпигунство" до 12 років позбавлення волі.
Людмила Денісова розповіла, що за час перебування у в’язниці Антон дуже схуднув. Внаслідок прогресування екзистозної хвороби кісток на його тілі - 127 наростів. Крім того, він має необстежену пухлину в голові та потребує невідкладного обстеження та лікування. В умовах ув’язнення жодна медична допомога йому не надається.
Що відомо
- Антон Григоров працював у шаховій школі в тимчасово окупованому Луганську та був волонтером Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні - на лінії розмежування допомагав облаштовувати пункти обігріву та водопостачання.
- Раніше Григоров був співробітником Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, але 2018 року його звільнили за вказівкою так званого "МГБ ЛНР" через фото у вишиванці на Майдані Незалежності у Києві та на фоні прапора України.
Суспільне Донбас запустив подкаст “Полон. Історії вільних людей”, де ми говоримо з тими, хто пройшов через досвід полону у тюрмах на окупованих територіях.
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