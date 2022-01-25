Денісова розповіла історію ще одного незаконно ув’язненого в ОРДЛО

Антон Григоров, який перебуває у незаконному ув’язненні у Краснолуцькій виправній колонії №19, має інвалідність другої групи через екзостозну хворобу кісток. Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"У цивільні заручники Антон потрапив 13 березня 2019 року, коли їхав на роботу до шахового клубу. Того ж дня до його квартири прийшли невідомі озброєні люди, які вилучили комп’ютер, флешки та записники", — розповіла Денісова.

Вона додала, що спочатку представники окупаційної адміністрації не підтверджували затримання Антона Григорова, але згодом повідомили, що його утримують "у рамках розслідування підготовки теракту".

За словами Денісової, у січні 2020 року Антона засудили за "держзраду та шпигунство" до 12 років позбавлення волі.

Людмила Денісова розповіла, що за час перебування у в’язниці Антон дуже схуднув. Внаслідок прогресування екзистозної хвороби кісток на його тілі - 127 наростів. Крім того, він має необстежену пухлину в голові та потребує невідкладного обстеження та лікування. В умовах ув’язнення жодна медична допомога йому не надається.

Що відомо

Антон Григоров працював у шаховій школі в тимчасово окупованому Луганську та був волонтером Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні - на лінії розмежування допомагав облаштовувати пункти обігріву та водопостачання.

Раніше Григоров був співробітником Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, але 2018 року його звільнили за вказівкою так званого "МГБ ЛНР" через фото у вишиванці на Майдані Незалежності у Києві та на фоні прапора України.

Суспільне Донбас запустив подкаст “Полон. Історії вільних людей”, де ми говоримо з тими, хто пройшов через досвід полону у тюрмах на окупованих територіях.

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