Неповнолітнім служив у батальйоні "Зоря". Засудили жителя Луганщини

У червні 2014 року неповнолітній житель Луганська вступив до лав російсько-окупаційного батальону, де служив рік, а після виїхав з тимчасово окупованої території Луганщини. Його засудили за участь у незаконному збройному формуванні.
Про це повідомили у прокуратурі Луганщини.
16-річний луганчанин вступив до лав батальйону "Зоря", де отримав форму російського зразка та автоматичну вогнепальну зброю, розказали у прокуратурі.
"Угруповання дислокувалося безпосередньо у Луганську. Його учасники здійснювали збройний опір українським підрозділам, задіяним у проведенні операції Об’єднаних сил. Неповнолітній виконував вказівки та завдання керівництва", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, юнак чергував на блокпосту поблизу Хрящуватого Довжанського району на Луганщині — перевіряв документи людей, оглядав речі й транспорт, за що отримував грошову винагороду.
Молодому чоловікові ухвалили вирок за участь у діяльності незаконного збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).
"Враховуючи повне визнання обвинуваченим своєї вини, щире каяття, скоєння злочину у неповнолітньому віці його засуджено до чотирьох років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком", — йдеться у повідомленні прокуратури.
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram