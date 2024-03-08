НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Неповнолітнім служив у батальйоні "Зоря". Засудили жителя Луганщини
ДОНБАСОКУПАЦІЯОРДЛОВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Неповнолітнім служив у батальйоні "Зоря". Засудили жителя Луганщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Неповнолітнім служив у батальйоні &quot;Зоря&quot;. Засудили жителя Луганщини
Ілюстративне фото. Учасник терористичної організації "ЛНР", символіка. Фото: СБУ в Одеській області

У червні 2014 року неповнолітній житель Луганська вступив до лав російсько-окупаційного батальону, де служив рік, а після виїхав з тимчасово окупованої території Луганщини. Його засудили за участь у незаконному збройному формуванні.

Про це повідомили у прокуратурі Луганщини.

16-річний луганчанин вступив до лав батальйону "Зоря", де отримав форму російського зразка та автоматичну вогнепальну зброю, розказали у прокуратурі.

"Угруповання дислокувалося безпосередньо у Луганську. Його учасники здійснювали збройний опір українським підрозділам, задіяним у проведенні операції Об’єднаних сил. Неповнолітній виконував вказівки та завдання керівництва", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, юнак чергував на блокпосту поблизу Хрящуватого Довжанського району на Луганщині — перевіряв документи людей, оглядав речі й транспорт, за що отримував грошову винагороду.

Молодому чоловікові ухвалили вирок за участь у діяльності незаконного збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).

"Враховуючи повне визнання обвинуваченим своєї вини, щире каяття, скоєння злочину у неповнолітньому віці його засуджено до чотирьох років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
молодіжні організації молодь Покровськ допомога українські військові фронт Донецька
"Підлітки — активні". Як молодіжні організації Покровська допомагають ЗСУ
Наслідки обстрілу Українська 9 березня
Окупанти обстріляли три населених пункти, троє людей дістали поранення
На війни загинув український військовий з Покровської громади
На війни загинув український військовий з Покровської громади
На Донеччині конкурс читців &quot;В сім’ї вольній, новій&quot; зібрав понад 130 учасників
На Донеччині конкурс читців "В сім’ї вольній, новій" зібрав понад 130 учасників
На початок