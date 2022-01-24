Державне бюро розслідувань заявило, що п’ятий президент Петро Порошенко не здав свої паспорти для виїзду за кордон. Адвокат Порошенка Ілля Новіков спростував цю інформацію, зазначивши, що політик здав документи вранці 24 січня.

Як нагадали у пресслужбі ДБР, 19 січня 2022 року Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки, зокрема, здати на зберігання відповідним органам свої паспорти для виїзду за кордон та інші аналогічні документи.

"За таких обставин підозрюваний Порошенко П. О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти до відповідних органів державної влади, що виключає можливість виїзду за межі України, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав", — йдеться у повідомленні.

У коментарі Суспільному адвокат п’ятого президента Ілля Новіков повідомив, що Порошенко здав паспорти Державній міграційній службі вранці 24 січня.

"Це не правда. Вони (ДБР — ред.) не мали права дати таку інформацію публічно, не перевіривши. Якби вони перевірили, вони б знали, що ще вранці всі паспорти були здані в Міграційну службу. У нас є їхня розписка, і якщо вони станом на середину дня вважали, що він (Порошенко — ред.) ще не здав, то в них просто недостовірна інформація".

За словами адвоката, розповсюдження такої інформації є досить серйозним порушенням закону з боку ДБР.

Новіков уточнив, що паспорти Міграційній службі здав не особисто Порошенко, а його адвокат.

"Мій колега, адвокат Ігор Головань, це зробив від його імені. Немає чіткої процедури і немає чіткого розуміння в законі, чи має право Міграційна служба брати на зберігання паспорти, які видавала не вона", — зауважив юрист.

Він пояснив, що питання викликала процедура здачі дипломатичного паспорта, виданого Петру Порошенку Міністерством закордонних справ.

"Є дипломатичний паспорт, який видавався МЗС. І поки ми з’ясовували, в який спосіб ми здаємо ці паспорти, в нас минуло 2-3 робочі дні. Але сьогодні вранці вони були здані, і ця інформація мала б бути доступною ДБР. Чому вони вирішили робити таку заяву, не перевіривши ці факти, я не знаю", — зазначив Новіков.

Адвокат додав, що з огляду на ці та інші дії ДБР сторона захисту Порошенка планує заявити відвід певним співробітникам Бюро.

"Скажімо так, за підсумками всього, що в нас відбувалося. І ця заява, вона також складається докупи з рештою — незаконними діями, незаконними спробами викликати на допит, не попередивши завчасно тощо. Тобто це не єдина претензія з нашого боку", — підсумував юрист.

Що відомо

21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу Порошенку. Прокурори наполягають на арешті або застави у розмірі 1 мільярд гривень.

19 січня Печерський суд Києва продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку у справі про державну зраду. У вигляді запобіжного заходу суд обрав особисте зобов'язання – обов'язок з'являтися на судові засідання та на допити слідчих. Петро Порошенко також мусить здати паспорти для виїзду за кордон. Офіс генпрокурора заявив, що оскаржуватиме рішення.

17 січня, після повернення Порошенка в Україну, засідання суду продовжувалось протягом дня, але після того, як судді пішли в нарадчу кімнату на 4 годин — засідання перенесли.

Під час засідання прокурор просив для Порошенка утримання під вартою на 2 місяці із заставою у 1 мільярд гривень. Обвинувачення вважає, що підозрюваний може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази. Своєю чергою захист просить прийняти рішення про відмову в клопотанні в повному обсязі.

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.

За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

Порошенка викликали допит 23 грудня, однак політик виїхав із країни, заявивши, що повернеться в січні.

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