"Є підстави оскаржити": ДБР не згодне з рішенням суду щодо Порошенка

Державне бюро розслідувань планує оскаржувати рішення суду щодо народного депутата, експрезидента Петра Порошенка: 19 січня у справі про державну зраду йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження", — повідомили у пресцентрі ДБР.

У відомстві також наголосили, що в ухвалі щодо обрання запобіжного заходу слідчим суддею констатовано законність та обґрунтованість підозри Порошенку.

Наразі, рішенням суду від 19 січня на експрезидента покладено наступні обов’язки:

прибуття за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

не відлучатися з міста Києва ти Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Що відомо

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів (Серед інших підозрюваних у справі — депутат від "Опозиційної платформи-За життя" Віктор Медведчук, ексміністр енергетики Володимир Демчишин та ексрадник міністра екології Сергій Кузяра) підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.

За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

6 січня у межах розгляду кримінального провадження про державну зраду суд наклав арешт на активи Порошенка. Його захист заявив, що серед арештованого майна — телеканали "Прямий" та "5-ий", які вже не належать політику. Однак у ДБР спростували цю інформацію.

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