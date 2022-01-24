З понеділка, 24 січня, вакциновані люди від 60 років можуть використати кошти програми “єПідтримка” на купівлю ліків. Про це, зокрема, нагадав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього, зазначив глава уряду.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив: щоб скористатися послугою, не потрібно генерувати нові віртуальні картки.

За інформацією Міністерства економіки, банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку – неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років.

За кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які товари, що реалізуються в аптеці. Наприклад, не можна буде купити дієтичні добавки, а також косметичні засоби чи медичні прилади, як-от апарати для вимірювання тиску або інгалятори.

Офіційний старт програми “єПідтримка” відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме один рік, до 18 грудня 2022 року. Вона реалізовується в декілька етапів. На першому етапі — через додаток “Дія”. На другому етапі обіцяють запропонувати альтернативний офлайн механізм.

Що відомо

15 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, тобто отримали два щеплення, зможуть отримати тисячу гривень.

Держава виділила близько 8 мільярдів гривень на підтримку населення під час карантину. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.

Президент Володимир Зеленський на нараді 10 січня доручив уряду розробити механізм виплати тисячі гривень за повну вакцинацію проти COVID-19 неповнолітнім

Повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень у межах програми “єПідтримка” на придбання лікарських засобів з 24 січня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 19 січня. На засіданні уряд ухвалив постанову, яка розширює дію програми "єПідтримка" на лікарські засоби.

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