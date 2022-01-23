Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив розчарування відмовою Німеччини надати Україні оборонне озброєння та сказав, що українці пам'ятатимуть це "десятиліттями".

Ми розчаровані відмовою ФРН затвердити постачання оборонного озброєння Україні. На жаль, українці ще десятиліттями пам'ятатимуть про це, і для мене, як для глави МЗС, це дуже сумно", — сказав він в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Раніше німецький уряд вже заявляв, що країна продовжить політику попередньої влади та утримається від постачання зброї Україні.

Що відомо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився приїхати до Вашингтона й обговорити з президентом США Джо Байденом російську ескалацію біля кордонів України. Причинами такого рішення стали нібито ситуація з COVID-19 і зайнятість Шольца.

Посол України у Берліні Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому агентству dpa , що Україні потрібні конкретні німецькі бойові кораблі, які потрібні країні для захисту узбережжя Чорного та Азовського морів від російської агресії.

Читайте також

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу