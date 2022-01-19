Посол України у Берліні Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому агентству dpa заявив, що Україні потрібні конкретні німецькі бойові кораблі, які потрібні країні для захисту узбережжя Чорного та Азовського морів від російської агресії.

"Україні терміново потрібні німецькі бойові кораблі, аби захистити протяжні узбережжя Чорного та Азовського морів від російського нападу", — написав Мельник у Twitter після інтерв'ю.

"Йдеться насамперед про німецькі військові кораблі, які є одними з найкращих у світі, які нам вкрай потрібні для надійної оборони довгого узбережжя в Чорному та Азовському морях", – сказав посол Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому інформаційному агенстві.

Також він додав, що є велика потреба є і в "найсучасніших системах протиповітряної оборони, які зараз виробляють німецькі оборонні компанії".

Німеччина вже багато років блокує постачання оборонної зброї з ФРН для захисту від можливого російського нападу.

Так, 18 січня канцлер Шольц підтвердив відмову уряду ФРН у постачанні зброї для України. Таким чином німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння.

ФРН проводить збалансовану зовнішньополітичну політику, що виключає експорт летальної зброї. Голова МЗС країни Анналена Бербок також відхилила такий запит під час візиту в Київ.

Що відомо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна може розглянути можливість зупинки введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2", якщо російські війська вторгнуться в Україну.

21 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу розмову в статусі німецького лідера з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Шольц висловив занепокоєння з приводу нарощуванням російських військ біля українського кордону й закликав до деескалації.

15 грудня президент Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із німецьким канцлером Олафом Шольцом. Сторони обговорили, зокрема, можливе членство України в НАТО.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає захист безпеки та суверенітету України найважливішим питанням сьогоднішнього порядку денного. Цієї теми він торкнувся і під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.

У грудні віце-канцлер, міністр економіки та енергетики в новому уряді Німеччини Роберт Габен заявив, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою.

У кінці грудня 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Британії провели телефонну розмову та скоординували позиції в питання протидії подальшій російській агресії проти України.

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